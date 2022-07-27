陳時中轉戰北市換形象　蔡壁如：一下從油膩老頭變成魅力熟男

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，而陳時中投入選戰後，團隊迅速到位，也讓北市選情更加膠著，對此，民眾黨立委蔡壁如感嘆，陳時中被全黨捧在手心，穿上合身畢挺的高級西服後，「68歲的陳時中一下從油膩老頭蛻變成魅力熟男，都說權力是最好的春藥，沒想到光是宣布參選也有減齡效果。」

蔡壁如批評，陳時中眼中的台北市「停滯八年」，一句話否定台北市府八萬多公務員的努力。他的牛肉在哪裡？主打「尊嚴」？還是說這不過是喊膩了的「抗中保台」的替代詞？對於曾經被陳時中污蔑為「破口」以及假借指揮官權力刁難的全體台北市民，陳時中從未真心致歉。

對於陳時中轉換形象，蔡壁如表示，他褪去公務員的白襯衫，穿上合身畢挺的高級西服，有些乾枯的灰白髮，現在妥貼潤澤，衰老的眼泡不見了，不討喜的法令紋淺了，「68歲的陳時中一下從油膩老頭蛻變成魅力熟男，都說權力是最好的春藥，沒想到光是宣布參選也有減齡效果。」

蔡壁如指出，參選人改變造型、美化顏值無可厚非，可陳時中不是一般的參選人，他這次參選北市長的陣勢，簡單說，是民進黨以全黨之力捧在手心上選的。

對於陳時中選戰規格，蔡壁如表示，看看這超華麗的競選團隊，足以媲美蔡總統的維安規格，但凡他一開口必定掌聲、歡聲雷動，出門掃街如朕親臨，陳抗的民眾不但馬上被架走，事後還要謝罪道歉，他的參選粉絲頁甫開張就拿下十幾萬個讚數，臉書留言好評如潮。

蔡壁如感嘆，「這些都是錢啊！」，蔡指出，用金錢（不封頂的政治獻金）堆積出來的陳時中一個人的「豪華尊嚴」式選舉，卻用一句「台北停滯八年」扼殺台北人的尊嚴，「真的是覺得台北人很好騙嗎？」

蔡壁如指出，從台北市政府顧問到現在的立法委員職務，我最大的感受就是：政治的核心是執行力，但是我們國家最大的問題是政客們計畫太多、口號又太華麗，但執行力卻太差。

蔡壁如表示，台北市政府的重大工程常常是以「小時」為單位，也就是說可以從計「日」到變成用「小時」來規劃一項工程任務的執行進度，一直在進化的台北市政府的執行力，「對比萬金嬌貴的陳時中，不是一句『台北停滯八年』就可以抹滅！」