酸柯文哲「沒有擔當」　陳時中自豪擁有魄力和能力

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨參選人陳時中今（27日）晚間出席台北市議員參選人顏若芳「阿中與你相見歡」活動致詞時，再度隔空向台北市長柯文哲嗆聲說，柯自稱要逼自己講政見，這是一種沒有擔當的作法，並自豪說衛福部長任內制定8部法案，修訂90部、332條條文，增訂47條、刪了4條，「沒有無比的魄力和能力是做不到的」。

陳時中今晚表示，他日前拋出「台北市這幾年發展有點停滯」是客氣的說法，大家是不忍苛責，但是現在看起來越來越怪，他才了解到為什麼會停滯的；柯文哲說「從今天起我就逼你（指陳時中）講政見」，這對象是不是搞錯？現在他是市民，柯文哲是市長欸，若是未來有人跟他競選市長，他也要叫里長說怎麼做，不然里長就不對，「選市長就是要讓你一起來想辦法、一起來拚，結果反過來要問我，這樣是一種沒有擔當的作法。」

陳時中說，若是他當選市長，責任來了他就扛，大家把責任交給自己，他一定會扛到底，大家可以看看，過去他在立法院備詢時一向都是直球對決，對就是對，不對就是要改，絕對不會把責任送給自己的部屬，「有我當部長，是大家最安心，可以安心推動市政」，例如他任內制定8部法案，修訂90部、332條條文，增訂47條、刪了4條，「沒有無比的魄力和能力是做不到的，沒有帶領我的部屬大家一起衝，也絕對做不到。」