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議員氣炸！市府稱共機「未持續」擾台　柯文哲得找錢吞95萬元雙城費用

▲2022台北上海雙城論壇，市長柯文哲會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席2022台北上海雙城論壇。（資料圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於19日舉辦雙城論壇，由於台北市議會曾對城市論壇預算下但書，若共機、共艦持續擾台則不得動支預算，但市府仍堅持舉辦，引發不分黨派的議員們不滿，要求不得動支城市論壇預算。對此，議長陳錦祥27日裁示，雙城論壇費用得由市府自行想辦法處理。

台北市議會1月審議今年度預算時，針對雙城論壇預算下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算。」而台北市政府今年舉辦雙城論壇特別低調，市長柯文哲14日總質詢被問及此事時，稱共機共艦是否擾台定義要由陸委會認定，因此19日照常舉辦，引發跨黨派議員不滿，並要求市府對雙城論壇1小時花費95萬元一事進行說明。

▲台北市長柯文哲出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

台北市議會27日下午召開大會，台北市政府秘書長陳志銘坦言，今年雙城論壇是用秘書處下的雙城論壇139萬元預算執行，去年下但書時是讓市府自行認定，他們初步認定「持續（擾台）」這塊是「沒有持續」，但還是謹慎詢問陸委會，看對方有無反對意見。

民進黨台北市議員簡舒培表示，既然市府認為要繼續辦雙城論壇，有自己的道理，但不認同議會下的但書，可以來函覆議，但柯文哲卻自行使用且未來函報告，「我覺得這事情對議會來說，是非常嚴重、藐視議會。」

國民黨台北市議員游淑慧認為，柯市府這8年雙城論壇簽署備忘錄內容空洞，項目包括圍棋交流、籃球運動推動等合作，需要市長花幾十萬元辦視訊會議嗎？這些交由局處辦理即可，柯文哲沒有拿出城市交流層次的成績，才會被外界質疑是花錢辦柯文哲走秀舞台。

社民黨台北市議員苗博雅指出，這是議會跨黨派同意的但書文字，當時包括台北市副市長黃珊珊都在場，但現階段不符合但書條件，為何市府可以自作主張動支預算？更何況雙城論壇辦理之後，柯文哲卻在臉書上寫「就是因為兩岸氛圍不佳才要辦」，且節目專訪時還承認「共機有擾台」，建議陳錦祥裁示，將此事送到監察院調查。

最後，針對民進黨台北市議員江志銘的提案，「市政府在2022年所舉辦之雙城論壇，已違反議會於通過該項預算時所做之決議，相關支出不得動支預算及核銷。」陳錦祥在大會中通過送市府辦理，今年雙城論壇經費由市府自行想辦法，代表市府不得動用城市論壇預算，必須另外找財源填補95萬元經費。

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