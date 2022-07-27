陳時中、蔣萬安互爭台北隊　黃珊珊：最想當「台北隊長」的人去新北了

▲台北副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中打出「台北隊長」口號，被國民黨台北市長參選人蔣萬安指控抄襲，認為早在5月底獲得徵召時就喊出「共組台北隊」。面對民進黨、國民黨2名參選人互爭「台北隊」說詞，同樣有意參選的台北市副市長黃珊珊則酸說，最想成為台北隊長的人，現在已經去選新北市了，有意暗指前交通部長林佳龍。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊率領局處首長27日赴台北市議會拜會民進黨團，近期因柯文哲爭議言論，使市府與議會關係越來越差，出席的民進黨議員也越來越少，僅只有總召江志銘以及阮昭雄、洪健益、林世宗、鍾佩玲、李建昌、周威佑等人出席。

針對蔣萬安、陳時中互爭「台北隊」名稱，黃珊珊於會前受訪時表示，在這將近3年的防疫過程中，台北市政府與台北市民早已是「台北隊」，「只是我不知道他們有無在裡面。」現在要成立什麼「台北隊」，但是「最想成為台北隊長的人，現在已經跑去新北市了。」所以就別討論這些內容了。

而黃珊珊所指的「最想當台北隊長者跑去新北」，也就是原本想代表民進黨角逐台北市長選戰的林佳龍，最終被民進黨徵召到新北市參選。

另外，媒體追問，今日拜會民進黨團是不是「深入虎穴」？黃珊珊認為，這些都是她很好的同事，沒有這麼嚴重，台北市政府與議會本來就有監督、被監督的角色，大家公開透明，一切便沒有問題，有事情就溝通。