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快訊／北市勞動局長陳信瑜涉貪遭搜索　疑違法動支特別費買紅酒

▲▼台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜涉嫌貪污案遭搜索約談。（資料照／記者袁茵攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前遭市議員揭露，疑似違法動支首長特別費1萬4650元，向丈夫經營的公司購買紅酒，檢調獲報後，懷疑陳信瑜涉嫌不實使用及核銷特別費，台北地檢署27日依涉嫌《貪污治罪條例》等罪，指揮調查局台北市調處，兵分2路搜索，並以嫌疑人身分約談陳信瑜到案。

陳信瑜在4月15日到台北市議會民政委員會進行報告後，在臉書說明，局裡同仁因公外出誤餐或同仁因對外公關需要的餐飲，皆請同仁報請她的特支費，以便犒賞員工慰勞餐敘；根據「各級政府機關特別費支用規定及公職人員利益衝突迴避」，特支費在1萬元以內可以向任何人購買商品，包括家人，且每年有10萬元的額度。

陳信瑜坦言，因議員索取相關資料，再次檢視時發現，去年使用首長特支費購買禮品贈與社團及員工尾牙慰問摸彩，有2筆金額超出1萬元，一筆為15750，一筆為18900，共超出1萬4650元，當她發現2筆金額超出後，立即向政風處自白，請政風處進行調查移送相關單位議處，她會依相關規定繳交罰款，「對於我的粗心不察，在此鄭重向社會大眾道歉」。

據了解，陳信瑜除涉不當使用特別費外，另因疑似洩漏《鏡電視》勞檢資料，由台北市議會根據市府政風處調查結果，向北檢告發，檢方先前已分案偵辦陳女是否涉犯《個資法》、《刑法》洩密罪。

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