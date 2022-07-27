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LINE對話曝！余正煌「真拷貝」3字爆暗黑玄機　網一看懂了

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲今（27日）出現重大進展！關鍵人物余正煌發表聲明強調「未有任何抄襲之情事」，引發外界高度關注。對此，有網友在臉書社團PO出余正煌與友人的LINE截圖，從對話當中可見，面對陳明通的聲明重擊，余正煌當時無奈回覆「真拷貝！」

資深媒體人黃揚明今與北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛，公佈了余正煌的聲明全文：「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予台灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。」

余正煌聲明指出，「有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅論文門爭議持續延燒。（圖／記者周宸亘攝）

「這裡有余正煌說法前後一致、表裡如一的證據」有網友下午在臉書公開社團《新竹踢爆王》貼出LINE對話截圖，他表示，余正煌在7月初論文事件爆發時，經過友人及法務部系统詢問，余已經說明過程，並強調自己「不會附和林智堅的說法。」

▲▼余正煌「真拷貝」LINE對話曝光！ 。（圖／翻攝自新竹踢爆王）

▲余正煌與友人LINE對話曝光！（圖／翻攝自新竹踢爆王）

從半個多月前的LINE對話可見，余正煌在面對友人提出陳明通的聲明後，他僅無奈回覆2句話「真拷貝」、「我有口難言」。

該網友認為，余正煌今天公開聲明他絕無抄襲，那麼，他在半個多月前於群組所說「真拷貝」，是不是可以反過來做這樣的推論：「有人拷貝了我的論文」但「我有口難說」？

針對余正煌與朋友的LINE對話，不少批踢踢網友一看驚呼「真拷貝」有雙關含義，「煌哥高級酸」、「真拷貝XDDDDD是不是在臭」、「真拷貝是雙關玩笑吧XD。高級酸耶」、「余真幽默 這個時候還不忘用雙關」、「不愧是高材生，玩起雙關都那麼遛」。

▼余正煌「真拷貝」3字，引發鄉民熱議！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼余正煌「真拷貝」LINE對話曝光！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

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