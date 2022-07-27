「天啊，他真的是原創」　論文錯字來自這裡！余正煌解答了

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲今（27日）出現重大進展！關鍵人物余正煌發表聲明強調「未有任何抄襲之情事」，並且還能解釋外界質疑的「錯字」來由。對此，核能流言終結者創辦人黃士修驚喊「天啊，他真的是原創！」

資深媒體人黃揚明今與北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛，公佈了余正煌的聲明全文：「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予台灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會；有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。」

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

針對外界質疑林、余的台大國發所論文中出現相同錯誤，將新竹市前市長許明財學歷誤植為「多明尼克肯大學（正確版本為：多明尼肯大學）」，余正煌今天透過律師張祐齊解釋，自己當時撰寫論文時，瀏覽了國民黨網頁查詢許明財學歷，而國民黨當時官網資料就錯誤翻譯成「多明尼克肯大學」。



張祐齊認為，「是國民黨網站寫錯，余正煌抄國民黨網站，所以才會跟選舉公報不同，這個不是自己寫根本不會知道國民黨這冷門的網站」；另外，他也解釋論文中會提到「准」碩士，是因為余正煌根本不知道林智堅有中華大學碩士學位。

對於余正煌能清楚解釋「翻譯錯誤原因」，黃士修稍早前在臉書發文表示，「天啊，他真的是原創，連出處都一清二楚！結論：國民黨不倒，台灣不會好，誤人子弟，有夠爛，X。」

▲余正煌今解釋論文錯字來源！（圖／翻攝黃士修臉書）

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論「這個很細節，我覺得余原創機會超高」、「余可能沒想到錯別字有可能救他一命」、「能夠回答出來論文來源出處的就是原創，唯有抄襲、複製、代寫的才會什麼都不知道」、「厲害！這只有原創才知道出處的梗」。