林智堅論文案未歇再陷球場風暴！張善政：民眾更有判斷依據了





▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／張善政辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，近日連新竹棒球場問題也不斷上演，同黨立委高嘉瑜昨在政論節目中直言，民進黨內部傳出「換堅」聲音，恐釀民進黨年底北北基桃竹選情「一屍五命」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政回應，民眾心中的那把尺應該更有判斷依據了。

林智堅近日包括論文案、新竹棒球場等爭議不斷，有綠營人士建議蔡英文跟林智堅切割決斷。張善政稍早接受電台專訪時先接受媒體訪問，對於此問題他表示，他一直強調，「政治人物的誠信比學問重要」，希望民眾心中自己有一把尺，隨著余正煌聲明出來，其他的一些細節慢慢地透露也好，都慢慢讓這個論文的事情變得更明顯，也讓民眾心中的那把尺更有判斷依據。「我覺得，林智堅自己本人應該把全盤的細節都講清楚，這是對他最好的事情」。

有媒體問到，新竹棒球場的問題仍很多，雖然林智堅道歉很多次，但爭議仍然沒有平息，張善政說，球場已經變成這個樣子，抱歉也沒有用，畢竟他的戶籍已經遷離新竹在桃園選市長了，林智堅已沒有任何身分說「抱歉」或是「負起責任」。

張善政認為，林智堅再怎麼講都沒有用，他先前做的這些事情，希望他能夠和市府的人討論怎樣彌補。多聽球迷的意見、多聽球員的意見，「但是他不用再道歉了，道歉一百遍也沒有用！」