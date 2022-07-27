賴香伶痛批林智堅沒道德　「以謊圓謊的政治人物不會被認同」

▲桃園市長參選人賴香伶籲林智堅不要以謊圓謊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門爭議，遭外界懷疑台大國發所碩士論文抄襲同系所同學余正煌，但身兼2人指導教授的國安局長陳明通卻說，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，而余正煌27日發聲明指出，本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶在臉書上發文痛批，「以謊圓謊的政治人物不會被認同。」

賴香伶27日在臉書上發文表示，台大論文事件中的余正煌先生決定發表聲明捍衛自身權益，不禁令人聯想，三天前林智堅召開記者會時，對於論文與余正煌先生論文有多處雷同質疑，在余正煌不在場之下，聲稱自己是原創，暗示余論文有問題，使他蒙受冤屈，才會迫使他不得不聲明維護權益。賴香伶補充，林智堅是余先生的學弟，也是公眾人物，製作大量梗圖宣傳自己，等於抹殺余先生的努力，痛批「這樣的作法非常不道德」。

對於外界質疑林智堅與余正煌論文內連「准」碩士錯別字都相同，賴香伶認為，2017年已經拿到中華大學碩士的林智堅不可能自稱是「準碩士」，理應是審視論文的師生顯然都出了大問題，甚至連林智堅自己都沒有好好看過論文，才會發生離譜錯誤，引來抄襲質疑，至今無法自圓其說。

此外，賴香伶說明，余正煌在2016年7月19日通過碩士論文口試，林智堅在近半年後的2017年1月13日才通過碩士論文口試，她懷疑「怎麼可能是論文先完成者抄襲後完成者？」賴香伶說，無論是研究計劃或論文完成，林智堅都晚於余正煌，盼林智堅不要再閃躲，再多的謊言也無法掩蓋事實，「大家會諒解成績不好的學生，但不會認同一個以謊圓謊的政治人物。」