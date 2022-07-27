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分家產後被丟包養老院！老婦被兒趕出家門：養出醫師、工程師也沒用

@faizhakim90 Mohon jaga mak ayah kita semua..Allahurabbi.. #kisahibuanak #parenting #faizhakim #fahacademy Sholawat Sedih - Instrumental - Asraf Studio

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞網友法依茲（Faiz Hakim）最近在TikTok揭露，當地有一名66歲老婦，含辛茹苦地將2名子女培養成醫師和工程師後，孩子居然要求母親將所有財產轉到他們名下，然後就將母親送到養老院去，即使母親自行來到孩子家門口，也被殘忍趕走。

綜合當地媒體報導，這名老婦今年已高齡66歲，來自吉蘭丹，她與丈夫育有2名事業有成的子女，一位是醫師，而另一位則是石油公司的工程師。在老婦的丈夫離世後，她的子女便要求母親將所有財產轉到他們名下，導致老婦一無所有。

▲▼馬來西亞一名老婦被兒女趕出家門後丟包安老院。（圖／翻攝自TikTok／@faizhakim90）

▲馬來西亞一名老婦被兒女趕出家門後丟包安老院。（圖／翻攝自TikTok／@faizhakim90）

2名不孝子在獲得家產後，便以工作繁忙、無法負擔照顧母親的責任為由，將老婦送到養老院，不再理會母親，即使老婦在養老院員工的陪同下，前往孩子家中探望，但孩子卻將已抵達家門口的母親狠心趕走。

從法依茲的影片可見，老婦在訴說自身的遭遇時，難過得淚流滿面，臉上寫著滿滿的委屈與痛心，讓人看了也心酸不已。相關影片在網路曝光後被迅速瘋傳，如今已累積超過120萬人觀看、7000多人留言。

不少網友在留言區痛斥老婦的子女忘了孝道，還責罵他們「忘了自己是被誰辛苦拉拔長大，是誰將自己培養到有今日的成就嗎？」也有網友提醒這對子女，千萬不要將父母置之不理，直到子欲養而親不待時才後悔莫及。

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