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腎病男跌倒後驟逝！遺孀與同居女友隔日也陳屍家中　詭異死因曝光

▲▼倒地。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲白國良去世後，其妻子和同居女友也因難以接受事實而在家中輕生。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞患有腎病的男子白國良，在22日不敵病魔去世，不料其妻子和同居女友隔日就被發現，疑因悲傷過度、不堪打擊，雙雙在家中上吊身亡。

綜合當地媒體報導，死者鄰居透露，47歲的白國良患有第五期慢性腎臟病；22日下午，他在家中跌倒後驟逝，隨後被家屬安排在當地殯儀館舉殯。鄰居也指出，死者遺孀傍晚從殯儀館回家後，曾哭訴丈夫突然逝世後精神遭受打擊。

隔天凌晨約莫1點左右，白國良與前妻所生的13歲兒子發現，白國良38歲的妻子與23歲的女友雙雙在房間和客廳懸樑自盡，嚇得他趕緊跑到附近長輩家求助，並立刻報警。2名女死者的遺體目前已被送往醫院驗屍。

警方表示，2名女死者生前一直都相處融洽，而且她們的身上都沒有發現任何可疑傷痕，家中也沒有貴重物品遺失，因此警方判定，2人應是難以接受丈夫突然去世的事實，悲傷過度、不堪打擊，才選擇輕生，暫時排除這起案件涉及刑事成份。

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