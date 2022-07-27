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林智堅要求蘇宏達迴避　台大審定會投票表決駁回「原因曝光」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅要求蘇宏達迴避，台大在投票後駁回申請。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，台大在今（27日）天開會，並針對林智堅要求蘇宏達是否該迴避進行無記名投票，最後被駁回，原因是所提事證並無具體事實足以認定執行職務有偏頗之虞，台大也強調，審定會是獨立進行且過程保密，堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事。

林智堅論文抄襲爭議延燒，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，甚至與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同。林智堅日前召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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爭議爆發之初，陳明通指先有林智堅的研究和資料，才有余正煌的論文寫作，還要感謝林智堅不藏私，願意分享資料給學長余正煌；陳明通日前更提到，在徵得余的指導教授同意下，以口試委員身分指導余正煌研究計畫寫作，時間大約從2016年1月開始，晚於他指導林智堅的論文寫作。
 

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲林智堅碩論涉及抄襲案，台大表示，將依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事。（圖／記者許敏溶攝）

外傳今天台大審定委員會開會，台大在傍晚發表聲明，碩士生涉及論文抄襲事件，審定委員會今天召開會議，有關林智堅先生及其律師所提訴求，委員會聲明強調審定會是獨立進行且過程保密，不再就今日會議做任何說明及回應。

台大聲明如下：


有關本校碩士畢業生涉及論文抄襲事件，審定委員會於今(7/27)日召開會議，會議一開始即針對被檢舉人林智堅先生所委任三位律師提出的召集人（蘇宏達院長）迴避申請案進行討論，並選出一位委員代理會議主席。

於宣讀案由後，因申請人（林智堅先生）及其委任律師均未出席，由代理會議主席述明申請人的主張與所提事證，再由被要求迴避人（蘇宏達院長）說明後離席。案經所有委員逐一發言、充分討論後，以無記名投票表決方式一致決定：申請迴避案駁回。主要理由是：申請人所提事證並無具體事實足以認定被要求迴避人於本案執行職務有偏頗之虞。

另有關指控本校疑似外洩會議資訊之情事皆非事實。本校堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事。若有相關事證請透過司法途徑檢舉。
 

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