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竹縣+694！疫苗覆蓋率「成人三劑不到7成」　兒童第二劑僅4成

▲0727新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲新竹縣今日新增694例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增694例COVID-19 本土確診案例，居家隔離735人、居家照護列管人數1979人。統計至7月26日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬4773人。

竹縣衛生局說明，截至昨天(26日)為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為92.8%、第2劑85.8%、第3劑69.4%、第4劑4.4%。65歲以上長者第1劑接種率為83.6%、第2劑79.9%、第3劑69.2%、第4劑24%。5至11歲兒童的第2劑接種率則為40.2%，滿6個月至4歲(未滿5歲)嬰幼兒第1劑接種率為5.6%。

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衛生局提醒，竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所、社區接種站皆持續服務各廠牌、各劑次的COVID-19疫苗接種，請民眾多加利用。近期推動滿6個月至5歲的嬰幼兒莫德納疫苗接種，為了保護家中小寶貝的健康，提醒各位爸媽務必記得幫小朋友至附近的合約院所，或是疫苗接種站預約接種疫苗。施打前有任何疑慮，別忘了先與醫師討論評估。接種疫苗後也要隨時注意小朋友的身體狀況，若有嚴重不適情形，請立即就醫，並告知醫生疫苗接種史。

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