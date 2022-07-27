基隆+346！全市專責病房收治41人　林右昌：空床率48.1%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
中央疫情指揮中心27日公布國內本土病例，新增2萬5521例，其中基隆新增346例，市長林右昌表示，全市專責病房目前收治41人，空床率48.1%，疫情趨勢穩定緩降，仍要提醒市民落實防疫，儘早並完整接種疫苗，到人潮聚集處戴好口罩、勤洗手維持清潔，保持社交距離。
有關基隆市疫情部分，本市今日346名確診人數中，外縣市通報53例，佔15.32%；其中女性179人、男性167人；若以年齡別區分，25-34歲有67人最多，占19.36%，其次為35-44歲有58人，占16.76%；至於75歲以上的長者有11人、65-74歲有23人、6歲以下有25人。
林右昌指出，基隆長庚及部立基隆醫院，先後申請調整專責病床後，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治41人、空床38床，空床率48.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症13名、中症4名、輕症10名；部立基隆醫院，中症3名、輕症11名；三總基隆分院、礦工醫院無收治。
基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬0248人，利用快速通道的有3萬5892人，有7萬0187人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬3308人，條件不符合則有1萬6879人。
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