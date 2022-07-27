竹市+603　建議嬰幼兒完整接種降低中重症風險



▲新竹市今日新增603例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（27）日新增603例確診個案，今（111）年以來累積83,499例，居家照護者為3,726人，居家隔離為993人。

市府表示，本市體育館施打站（公園路295號）提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打，即日起不需預約，改開放隨到隨打至週五（29日）截止，施打站每日服務時間為08：00至11：00、14：00至17：00，請家長攜帶健保卡、兒童手冊，把握機會儘速前往施打。

衛生局表示，家長們亦可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

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衛生局另提醒，猴痘已列為全球公衛緊急情況，猴痘的傳播對象具侷限性，以親密接觸的人際傳播可能性較高，國人前往國外流行地區時，應避免與不特定人士有肢體接觸，返國時若出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿皰等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並盡速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。有關猴痘資訊，民眾可詳參疾病管制署疾病介紹、1922-防疫達人查閱。

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