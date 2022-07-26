蔣萬安團隊遭諷「千歲戰隊」　侯友宜緩頰：都是希望雙北能更好

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安公布競選團隊陣容，邀請國民黨立法委員賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，林奕華擔任競選總部總幹事，但名單中10人年紀加起來高達675歲，被網評為「千歲團隊」。對此，新北市長侯友宜緩頰表示，雙北是共同生活圈，無論哪一位參選都是希望雙北能更好，相信蔣萬安的團隊也用這樣的精神跟態度，全力地希望台北市好。

蔣萬安公布團隊名單後，隊員年齡意外引發網友熱烈討論，團隊人員包含競選總部總幹事的立委林奕華、副主委賴士葆、費鴻泰，擔任競選總部執行總幹事的議員陳永德、王浩。另外蔣萬安也找來北市前議長吳碧珠、林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人。不少網友認為「年輕人都不見了」、「變成千歲團隊」。

侯友宜稍早受訪時則緩頰，雙北本來就是一個共同的生活圈，雙北不管獲選是哪一位，都是希望雙北能夠更好，蔣萬安的團隊相信也用這樣一個精神跟態度，全力地希望台北市好。

侯友宜強調，台北是用這樣的態度，新北也是，台北好、新北才會好，「所以萬安加油，新北自己也要加油努力」，大家一起讓雙北生活圈的未來共榮共好，大家一起努力。

