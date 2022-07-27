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本土疫情「真正恐怖期」過了？台大醫：對　估下波流行時間點

▲▼李秉穎表示，本土疫情在秋冬可能還會再有一小波。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎表示，本土疫情在秋冬可能還會再有一小波。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

新冠疫情本土病例26日新增24790例，中重症與死亡個案雖是雙降，但病例數仍是緩步往下；而高雄出現首例BA.5本土確診後，經匡列接觸者，再驗出4例陽性個案。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，雖說疫情真正恐怖期過了，但秋冬仍可能出現第二、第三波小波。

李秉穎今（27）早接受資深媒體人周玉蔻專訪提到近期疫情。他表示，世界各國的疫情曲線也都不會是平滑的，上上下下跑來跑去，仔細看所有國家都一樣。不過，是否也意味著台灣疫情「真正的恐怖期」已經過了，醫師坦言「對」但一次流行後，以新冠而言約有20%至30%人會染疫，卻也同時有很多人沒接種過疫苗、沒確診過。

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李秉穎指出，換言之，過一段時間後，說不定又會有另一波流行，「尤其今年秋冬天」有利於病毒傳播。因此醫師強調，不能預期這波流行過了就完全沒事，仍會有第二波、第三波小波出現。

至於BA.5進入國內，出現本土群聚，李秉穎指出，其實就與其他變異株相同，可能會引起一點小波，但不會突然上升到好幾萬的大規模疫情。

若要提到「疫情完全結束」的條件，李秉穎表示，若世界衛生組織（WHO）宣布，說疫情已經對生活不會造成大型衝擊，就不必再限縮，可當成一般呼吸道感染，也無需國際旅遊限制。醫師說明，各國也可以自行決定，但仍會以WHO為主，不過，近期WHO再度提到，疫情還是處於緊急狀態，死亡數仍多。

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