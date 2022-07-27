松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化館　榮獲法國NDA室內設計類銀獎

▲松柏嶺茶文化主題館榮獲法國NDA設計銀獎，參山處邀遊客打卡免費體驗「茶薰六覺」。（圖／參山處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投參山國家風景區管理處將松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，透過室內空間重構，傳達茶產業文化內涵，近日榮獲2022年法國「NOVUM DESIGN AWARD （NDA）」室內設計類銀獎；為分享得獎喜悅，參山處宣布遊客到館拍照上傳臉書打卡，並標註3位好友，每日前百名可獲贈特製小茶球及茶文化主題館資料夾，前10名更可參加「茶薰六覺」六感體驗。

NDA設計獎於2019年在法國首度舉辦，是全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台，向全世界徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品，松柏嶺遊客中心─茶文化主題館在本月16日榮獲本項大獎肯定。

參山處長曹忠猷表示，松柏嶺的台地、氣候和紅土為種茶的最佳環境條件，也成為知名景點；而松柏嶺遊客中心於1996年落成啟用，現有25年歷史，並於去年重新定位為「茶文化主題館」，希望透過室內改造和路線規劃，提供全面的茶知識和文化。

曹忠猷說，原本陳舊的內部服務空間經重新規劃室內設計、展示路線，並邀請在地書法藝術家謝坤山書寫「遊客中心」墨寶、製成入口木製牌匾，融合在地茶文化及藝術；去年10月28日落成啟用，參觀者可閱讀文字介紹、親身體驗泡茶過程和樂趣，再啜飲清茶、回味台灣茶的百年歷史，除了提升遊客的觀賞性，還帶動當地茶產業的經濟發展。

參山處指出，自8月1日至15日止，凡到松柏嶺遊客中心-茶文化主題館遊訪，只要拍照上傳臉書、打卡並tag三位好友，每日前百名即可獲贈特製小茶球及茶文化主題館資料夾，前10名可於每天上午11時加碼免費體驗「茶薰六覺」，在炎炎夏日深入體驗茶所帶來的視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺。