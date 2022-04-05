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灰面鵟鷹過境八卦山脈　參山處邀王楨文夫婦大秀紙雕灰面鵟鷹

▲野鳥藝術家王楨文夫妻於松柏嶺遊客中心展出栩栩如生的紙雕灰面鵟鷹（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲野鳥藝術家王楨文夫妻於松柏嶺遊客中心展出栩栩如生的紙雕灰面鵟鷹（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

目前正值灰面鵟鷹過境的時節，參山國家風景區管理處特別邀請野鳥藝術家王楨文、董碧娥夫婦，於松柏嶺遊客中心（松柏嶺茶文化主題館）共同展出鵟鷹紙雕等作品和國際級的身手，展期至6月30日；2位藝術家另於4月15日、5月15日也將舉辦講座及DIY免費教學，歡迎遊客一起來玩紙、觀賞栩栩如生的展品。

參山處指出，王楨文這次在松嶺藝廊展出共28幅作品：包括黑面琵鷺、黃鸝、黑面鵟鷹、琵嘴鴨等飛禽；紙張在其巧手下，化為活潑的鳥隻、似乎要從紙面跳躍出來，不只羽毛、姿態細緻，連鳥隻旁映襯的樹枝、天空，也令人彷如置身美景中。

▲野鳥藝術家王楨文夫妻於松柏嶺遊客中心展出栩栩如生的紙雕灰面鵟鷹。（圖／參山國家風景區管理處提供）

王楨文表示，灰面鵟鷹對彰化人有特殊的緣分，所以創作時總是用情特別深刻，以往會用鳥類原色創作，這次則用單色、難度最高的白色來創作灰面鵟鷹，除在輪廓、摺層上更下工夫，陰影、對比上也更要花心思，以強調立體感。

▲野鳥藝術家王楨文夫妻於松柏嶺遊客中心展出栩栩如生的紙雕灰面鵟鷹。（圖／參山國家風景區管理處提供）

已創作立體紙藝二十年的的董碧娥老師，曾3度代表台灣參展紐西蘭威靈頓藝術節，並巡迴奧克蘭、威靈頓舉辦36堂連環剪紙及立體紙藝課程；這次展出作品呈現由線、面交織組合而成的幾何抽象空間造型，及具象的各種物象空間造型，如鋼琴、安靜的貓、羽毛球、水牛等。

相關活動詳情及資訊可上活動網站（https://event.xinmedia.com/2022FBMB/）或「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢。

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