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社會 社會焦點 保障人權

上百隻獼猴洗劫果園、民戶　松柏嶺農友嘆：一次被摘400顆鳳梨

▲台灣獼猴搶走拜天公的發粿大快朵頤，讓居民哭笑不得。（圖／陳政雄提供）

▲台灣獼猴搶走拜天公的發粿大快朵頤，讓居民哭笑不得。（圖／陳政雄提供）

記者高堂堯／南投報導

八卦山地區又傳出嚴重猴害：松柏嶺農友指出，當地台灣獼猴常成群結隊、到處「打劫」，數量甚至達上百隻，猶如「蝗蟲過境」，有人種植一分地鳳梨田近日被強摘400顆，甚至闖入社區大剌剌拿走居民拜天公的發粿吃，讓農友頭痛不已。

松柏嶺天受宮宮主陳政雄指出，本身種有一分地的鳳梨，近日常目睹當地台灣獼猴大軍壓境，最多曾同時見過上百隻侵入鳳梨田大肆搜刮，一次就被摘走400多顆，讓他心裡淌血。

▲松柏嶺果農將鳳梨田覆上紗網、以免猴群打劫。（圖／陳政雄提供）

▲松柏嶺果農將鳳梨田覆上紗網、以免猴群打劫。（圖／陳政雄提供）

不僅如此，陳政雄說當地台灣獼猴還會侵入居民社區，見家家戶戶初九拜天公、在門前擺放供桌和供品，就一個箭步上前把發粿等食品搶走、躲到樹頭大快朵頤，還會自己開水龍頭喝水解渴，或惡作劇將店家地上的米桶翻倒、白白損失珍貴的食糧，行徑相當囂張。

▲台灣獼猴聰明到會自己開水龍頭解渴。（圖／陳政雄提供）

▲▼台灣獼猴聰明到成群結隊與人爭食，還會自己開水龍頭解渴。（圖／陳政雄提供）

▲台灣獼猴成群結隊打劫松柏嶺果園，讓農民哭笑不得。（圖／陳政雄提供）

陳政雄說，獼猴相當聰明、不懼怕人類，加上有人餵食而食髓知味、進而與當地居民爭食，加上族群數量越來越多，他們只能儘量在農作物上覆蓋紗網等防護設施、減少損失，學習與當地自然野生動物生態和平共處。

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