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大陸 大陸焦點 特派現場

女子穿「馬面裙」逛杭州迪奧拍片被制止　文化挪用與抄襲引熱議

記者魏有德／綜合報導

法國精品品牌迪奧（Dior）裙子撞款大陸傳統服飾「馬面裙」，激起文化挪用與抄襲的輿論交鋒，風波未平之際，大陸一名女子包女士穿著馬面裙到杭州迪奧專櫃拍片，被工作人員請離門市，隨後在門市門口拍攝也被制止，引起外界批評「蹭熱度」。

▲一名女子專馬面裙到杭州迪奧門市拍影片被制止。（圖／翻攝中國經濟週刊）

▲一名女子專馬面裙到杭州迪奧門市拍影片被制止。（圖／翻攝中國經濟週刊，下同）

《中國經濟週刊》報導，據包女士描述，她在迪奧店鋪內逗留五分鐘，拍攝兩段視頻（影片），時長共48秒，而後被工作人員請出店鋪，之後包女士在店鋪門口拍攝11分鐘，商場工作人員前來告知不允許拍攝，理由為所有拍攝需要取得商場許可，雙方溝通無效，包女士結束拍攝。

對此，包女士強調，拍攝行為沒有商業用途，主要是看到迪奧「馬面裙」事件，想要藉由這種方式發聲，「馬面裙是中國的傳統服飾，不是為了炒作熱度，希望大家多關注的是這件事，而不是個人。」

▲一名女子專馬面裙到杭州迪奧門市拍影片被制止。（圖／翻攝中國經濟週刊）

據了解，馬面裙事件起因為迪奧推出的一款黑色中長半身裙，被大陸民眾指抄襲中國傳統服飾馬面裙而受到外界關注，事件甚至引起在法國的大陸留學生前往街頭抗議。

公開資訊顯示，馬面裙又名「馬面褶裙」，為中國古代漢族女子主要服飾之一，共有四個裙門，兩兩重合，外裙門有裝飾，裙腰大多使用白色布匹，寓意白頭偕老。

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