家中支柱昏迷不醒　台南市議會慰問家屬

▲台南市議會郭信良議長與李中岑議員、安南區公所主任秘書張榮哲及大安里陳瑞賀里長，到吳先生家中探視慰問家屬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區吳姓男子，今年5月初工作時突然心臟病發，入院治療後至今昏迷不醒，家人愁雲慘霧，經濟也陷入困境，台南市議會郭信良議長27日與李中岑議員、安南區公所主任秘書張榮哲及大安里陳瑞賀里長到吳先生家中探視，黃麗招議員則由服務處人員代表前往關心。

郭信良議長指出，吳先生才39歲，正值壯年，從不知道自己有心臟病，卻突發心肌梗塞，導致缺氧性休克，現已住至安南醫院養護中心。吳先生家中除了66歲的母親、妻子，還有兩名分別為1歲半及4歲的幼兒，食指浩繁，家中支柱一倒下，大家都不知如何是好。

郭信良議長表示，台南市議會特別致贈慰問金5萬元，讓吳家因應眼前的困難。另外，由於吳先生已鑑定為極重度身障，郭信良議長請社會局除了發給急難紓困金，也協助吳家申請孩子的生活補助等，以減輕吳家的負擔。

郭信良議長強調，民眾突然遇上重大疾病或事故，台南市議會如聞訊，就會在最短時間內前往關懷，一起和區公所及市府社會局提供及時的協助。郭信良並說，社會處處有溫暖，希望善心團體或人士共同伸出援手，一起來關心吳家，幫助他們突破逆境。