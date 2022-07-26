台南確診+2047名　家長協助嬰幼兒預約莫德納疫苗建立免疫力

▲台南市26日新增2047名COVID-19本土個案，建議滿6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日新增2047名COVID-19本土個案，統計自今2022年1月1日至7月25日，台南市累計確診個案人數共306920名，全年齡累計確診百分比為16.57％；已解除隔離294573名、尚在隔離中12347名。

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衛生局指出，滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒之莫德納COVID-19疫苗接種作業已於2022年7月21日起開始實施，依衛福部ACIP今年6月27日專家會議決議，考量目前國內仍在COVID-19社區流行階段，建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種莫德納疫苗；經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4至8週以上。

家中若有符合接種資格的6個月至5歲幼兒，請儘速透過「台南打疫苗」系統協助家中的幼兒預約接種，接種當日請攜帶幼兒健保卡，由家長陪同前往。

統計至2022年7月25日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為91.1％、84.7％、1.3％、69.5％及4.9％，總接種劑次4,665,612。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.89％、第2劑37.27％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.87％、第2劑83.43％、追加劑59.92％。