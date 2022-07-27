　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅

▲全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅。（圖／新竹縣府提供）
▲111年全國中等學校運動會7月份復賽進入尾聲，新竹縣代表隊在擊劍和軟式網球項目再傳捷報，共進帳4面獎牌！（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

111年全國中等學校運動會7月份復賽進入尾聲，最後階段新竹縣代表隊在擊劍和軟式網球項目再傳捷報！博愛國中杜羽蕎奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌，六家高中李禾昱、廖振廷搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀牌，團體戰部分博愛國中和義民高中分別搶下擊劍團體銳劍國女組銅牌和高男組銅牌，幫助新竹縣代表隊再進帳4面獎牌！

杜羽蕎的母親戴秋萍也是羽蕎的擊劍教練，她說，羽蕎從小就學習擊劍，雖然個頭小，但優勢在於遇強則強、冷靜判斷，通常能在交鋒的短暫瞬間找出對手弱點，迅速調整戰術對策。羽蕎賽前就有望奪金，一路過關斬將，在賽況領先下，還能藉實戰自我測試、調整，可惜最後在冠軍戰中，太過謹慎反而放不開，穩定度稍差而飲恨。

▲全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅。（圖／新竹縣府提供）

▲▼奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌的博愛國中杜羽蕎，比賽時和教練討論戰術。

▲全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅。（圖／新竹縣府提供）

戴秋萍說，博愛國中在國女組擊劍團體銳劍表現也不俗，由杜羽蕎、江婕羽、張芯慈三人出賽。在爭奪冠亞軍資格賽中，博愛國中一路落後，至最後一場由羽蕎出戰，她迅速追回落後的8分，但終場仍以2分落敗，雖無緣爭冠，最後仍奪下銅牌，團體表現可圈可點。

明年全中運將回到新竹縣舉辦，戴秋萍說，羽蕎的技術層面已沒有太大問題，只要不受傷，持續訓練，加上今年實戰經驗累積，相信明年她的心理素質會更成熟。在團體部分，在今年基礎下，持續加強羽蕎、婕羽和芯慈三人的戰技和信心，相信明年博愛國中可望為地主竹縣拿下個人和團體銳劍兩面金牌。

▲全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅。（圖／新竹縣府提供）

▲六家高中李禾昱(左一)、廖振廷(左二)搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀牌。

六家高中李禾昱、廖振廷的教練趙士城表示，兩位選手都從國小就開始練軟式網球，目前高一的禾昱成績穩定，也有全國賽的經驗和成績，振廷已高三，趁著這次全中運最後一次參加全國賽機會，讓他和禾昱搭檔，雖然搭配時間不長，默契上有進步空間，但禾昱手感好、發揮全面，在後排的擊球常能創造機會，讓前排的振廷攻擊，在爭冠戰中，兩人皆無得失心，放開來打，雖然無緣金牌，他們仍非常享受比賽過程。

▲全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅。（圖／新竹縣府提供）

▲博愛國中杜羽蕎(左起)、江婕羽、張芯慈獲得國女鋭劍團體銅牌。

▲全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅。（圖／新竹縣府提供）

▲義民高中劉瀚文(左起)、洪紹瑜、陳羿臻搶下擊劍高男組團體銳劍銅牌。

►竹北男偽「激真」刑警證　民宅變軍火庫…大批槍彈曝光警傻眼

► 連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭

►無經驗卻得標新竹球場　他曝「狂包市府工程」還有限制性招標

►鄰居：陌生人常進出你家　他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
福原愛帶家人返日　日媒曝「她同居約會新歡」照！
這裡要發錢了！　每人領1200元「總額超過2千萬」
獨／《一家團圓》李燕突下車原因曝！　計畫動手術
阿美族新手揹工失聯11天亡　山友點名1魔人：晚上睡得著？
林哲瑄關節唇破裂！　嚴重痛到「握不住球棒」
向佐爆出軌　郭碧婷爸挺女婿挨批！再發聲：父親會不護女兒嗎
25歲泰拳名將被打到「腦死不治」！　對手自責引退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅

家中支柱昏迷不醒　台南市議會慰問家屬

大台南警友會理事長林玉柱　慰問因公死亡藍峰國家屬

萬安演習落幕　林明溱：兩岸暨國際情勢緊張「南投戰略地位重要」

解人才荒！　勞動部產訓合作班訓後直接就業

台南公布第5波酒駕累犯名單　5名違規人上榜！

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗新北仲夏夜風光

基隆「4.5億田徑場」被爆豆腐渣爛尾！重建延宕

95歲翁左轉加油　遭猛撞「90度側翻」！民眾驚：一直想爬出來

台南科技執法再升級　 黃偉哲盼維護交通安全

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅

家中支柱昏迷不醒　台南市議會慰問家屬

大台南警友會理事長林玉柱　慰問因公死亡藍峰國家屬

萬安演習落幕　林明溱：兩岸暨國際情勢緊張「南投戰略地位重要」

解人才荒！　勞動部產訓合作班訓後直接就業

台南公布第5波酒駕累犯名單　5名違規人上榜！

「北海夜金閃閃」點亮夜經濟　體驗新北仲夏夜風光

基隆「4.5億田徑場」被爆豆腐渣爛尾！重建延宕

95歲翁左轉加油　遭猛撞「90度側翻」！民眾驚：一直想爬出來

台南科技執法再升級　 黃偉哲盼維護交通安全

外姓入侵中山北家族店面　資產換現金「易瓜分」底價3.2億

陳時中、蔣萬安互爭台北隊　黃珊珊：最想當「台北隊長」的人去新北了

自認被廟公仙人跳勒索　他花1萬僱人縱火四面佛寺...結局出爐

蔡英文親自授課搶青年票　民進黨「國務青旗艦營」報名開跑

頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆：味全球團完全置身事外

一聽見嘔吐聲！　標準奴才「必備本能被激活」她0思考伸手接住

虎年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌曝...撥「這電話」恐惹禍上身

檢方分案查新竹球場　「這些人」恐遭約談！市府：會全力配合

蝦皮實體店搶超商生意！外資點名統一超「取貨業務」受威脅　降評砍目標價

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

基隆4.5億田徑場　被爆豆腐渣爛尾

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

95歲翁左轉加油！遭直行車猛撞烏龜翻

屏東萬安演習周三登場　勸導不配合最高罰15萬

台南公布酒駕累犯5人上榜！

台南科技執法再升級

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

勞動部產訓合作班訓後直接就業

萬安演習來了　東部地區7/28注意警報聲

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

家中支柱昏迷不醒議會慰問家屬

大台南警友會理事長林玉柱慰問藍峰國家屬

大江購物中心前公墓成環境死角！市議員籲重視

試管嬰兒補助滿周年　茂盛近千名媽咪懷孕受惠「二寶媽領10萬開心坐月子」

更多熱門

相關新聞

台東高中黃彥章奪競技體操個人全能

台東高中黃彥章奪競技體操個人全能

受疫情影響在花蓮縣舉行的111年全國中等學校運動會，7月起復辦，其中，國立台東高中黃彥章再26日高男組競技體操個人全能競賽，以總分76.334技壓群雄，奪得1面金牌，為台東縣增添第7面金牌。

「台南之光」李姵萱勇奪3金

「台南之光」李姵萱勇奪3金

全中運角力、游泳完賽　雙北囊括43金大贏家

全中運角力、游泳完賽　雙北囊括43金大贏家

全中運自由車完賽　台中市橫掃21金24銀14銅

全中運自由車完賽　台中市橫掃21金24銀14銅

全中運洄瀾之夜　16日晚花蓮小巨蛋隆重登場

全中運洄瀾之夜　16日晚花蓮小巨蛋隆重登場

關鍵字：

全中運

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面