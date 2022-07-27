全中運擊劍、軟網傳捷報　竹縣小將再添2銀2銅



▲111年全國中等學校運動會7月份復賽進入尾聲，新竹縣代表隊在擊劍和軟式網球項目再傳捷報，共進帳4面獎牌！（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

111年全國中等學校運動會7月份復賽進入尾聲，最後階段新竹縣代表隊在擊劍和軟式網球項目再傳捷報！博愛國中杜羽蕎奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌，六家高中李禾昱、廖振廷搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀牌，團體戰部分博愛國中和義民高中分別搶下擊劍團體銳劍國女組銅牌和高男組銅牌，幫助新竹縣代表隊再進帳4面獎牌！

杜羽蕎的母親戴秋萍也是羽蕎的擊劍教練，她說，羽蕎從小就學習擊劍，雖然個頭小，但優勢在於遇強則強、冷靜判斷，通常能在交鋒的短暫瞬間找出對手弱點，迅速調整戰術對策。羽蕎賽前就有望奪金，一路過關斬將，在賽況領先下，還能藉實戰自我測試、調整，可惜最後在冠軍戰中，太過謹慎反而放不開，穩定度稍差而飲恨。

▲▼奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌的博愛國中杜羽蕎，比賽時和教練討論戰術。

戴秋萍說，博愛國中在國女組擊劍團體銳劍表現也不俗，由杜羽蕎、江婕羽、張芯慈三人出賽。在爭奪冠亞軍資格賽中，博愛國中一路落後，至最後一場由羽蕎出戰，她迅速追回落後的8分，但終場仍以2分落敗，雖無緣爭冠，最後仍奪下銅牌，團體表現可圈可點。

明年全中運將回到新竹縣舉辦，戴秋萍說，羽蕎的技術層面已沒有太大問題，只要不受傷，持續訓練，加上今年實戰經驗累積，相信明年她的心理素質會更成熟。在團體部分，在今年基礎下，持續加強羽蕎、婕羽和芯慈三人的戰技和信心，相信明年博愛國中可望為地主竹縣拿下個人和團體銳劍兩面金牌。

▲六家高中李禾昱(左一)、廖振廷(左二)搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀牌。

六家高中李禾昱、廖振廷的教練趙士城表示，兩位選手都從國小就開始練軟式網球，目前高一的禾昱成績穩定，也有全國賽的經驗和成績，振廷已高三，趁著這次全中運最後一次參加全國賽機會，讓他和禾昱搭檔，雖然搭配時間不長，默契上有進步空間，但禾昱手感好、發揮全面，在後排的擊球常能創造機會，讓前排的振廷攻擊，在爭冠戰中，兩人皆無得失心，放開來打，雖然無緣金牌，他們仍非常享受比賽過程。

▲博愛國中杜羽蕎(左起)、江婕羽、張芯慈獲得國女鋭劍團體銅牌。

▲義民高中劉瀚文(左起)、洪紹瑜、陳羿臻搶下擊劍高男組團體銳劍銅牌。

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