全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

北市北投區1名女教師到清江圖書館還書，突遭陌生刺青男揮拳毆打猛踹，倒地撿石頭反抗，仍被男子逃跑。豈料，3小時後男子又在竹圍捷運站外，對邱姓民眾吐口水攻擊，並辱罵三字經。由於江姓嫌犯居無定所，淡水、北投警分局跑了各圖書館等處追緝，昨（19日）終於在中正區某運動中心，當場將人逮捕。今（20）士林法院訊問後，依傷害等罪裁定收押。