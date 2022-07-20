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全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

▲▼角力及游泳項目均已完賽，雙北合計囊括43面金牌40銀牌及58銅牌為最大贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼角力及游泳項目均已完賽，雙北合計囊括43面金牌40銀牌及58銅牌為最大贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全中運第2階段賽程接近尾聲，角力、游泳項目經歷5日激烈廝殺後，於19日完賽，新北市18金12銀28銅為角力賽事奪牌數第一，游泳項目由台北市抱走25金28銀30銅。雙北合計囊括43金40銀及58銅為最大贏家。

▲▼角力及游泳項目均已完賽，雙北合計囊括43面金牌40銀牌及58銅牌為最大贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

游泳賽事最後一日，多位選手突破自我再創佳績，打破大會紀錄的有：高女組-台中市大里高中邱羿臻（50公尺自由式金牌26.14）、台南市長榮中學郭芮安（1500公尺自由式金牌17:07.26）、基隆市暖暖高中詹庭瑜（1500公尺自由式銀牌17:29.06；國男組-台中市大里高中謝奇霖（800公尺自由式金牌8:22.05）、台南市沙崙國中吳亮昀、吳祐嘉、林宬亦、羅楷穎（4×100公尺混合式接力金牌4:01.25）。而花蓮縣四維高中黃國倫再奪得高男組800公尺自由式金牌，本屆全中運個人成績3金1銅，銀牌由花蓮縣四維高中徐唯嘗拿下，個人成績1銀2銅。

▲▼角力及游泳項目均已完賽，雙北合計囊括43面金牌40銀牌及58銅牌為最大贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

游泳項目各縣市累計成績為台北市25金28銀30銅、台中市14金9銀15銅、新北市18金 13銀 9銅、台南市13金9銀3銅、高雄市4金9銀9銅、花蓮縣3金1銀2銅、新竹市1金2銀2銅、宜蘭縣1金2銀、桃園市1金4銅、基隆市6銀、台東縣1銀2銅、雲林縣1銀1銅、新竹縣2銅。

▲▼角力及游泳項目均已完賽，雙北合計囊括43面金牌40銀牌及58銅牌為最大贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

角力賽事在國男組1、3、5、7、9級、高男組2、4、6、8、10級分出勝負後，本屆賽程結束。角力項目各縣市累計成績為新北市18金12銀28銅、台中市13金15銀27銅、桃園市10金11銀10銅、嘉義縣7金4銀5銅、南投縣5金1銀6銅、台北市3金9銀6銅、苗栗縣2金2銀7銅、嘉義市1金1銀1銅、連江縣1金1銅、新竹縣2銀7銅、高雄市2銀6銅、彰化縣1銀、雲林縣5銅、台東縣5銅、台南市2銅、宜蘭縣1銅。

▲▼角力及游泳項目均已完賽，雙北合計囊括43面金牌40銀牌及58銅牌為最大贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第2階段賽程至7月20止，大會官網提供賽事直播，各項賽事精彩可期，歡迎全國民眾在線上為選手們加油打氣。
即時直播：https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Pages/LiveComp.php?ID=44&Mode=2
 

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