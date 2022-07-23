台南游泳揚威全中運　「台南之光」李姵萱勇奪3金

▲台南市游泳選手李姵萱，在國女組100公尺自由式、200公尺自由式及50公尺仰式，個人勇奪3金，可謂「台南之光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市游泳選手在2022年全國中等學校運動會揚威，奪得13金9銀3銅，創下台南市自參加全中運以來最佳成績，其中李姵萱在國女組100公尺自由式、200公尺自由式及50公尺仰式，個人勇奪3金，可謂「台南之光」。

就讀金城國中三年級的李姵萱，通過運動績優甄審、甄試，今年將進入台南女中就讀。李姵萱2歲接觸游泳、3歲參加游泳班，6、7歲時開始參加正式比賽，在各項游泳賽事獲獎無數，這次全中運奪下3金，是李姵萱個人至今最佳成績。

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李姵萱在國一升國二時期，因為成績一直無法突破，加上遇到一些人際問題，讓她陷入低潮，數度萌生放棄游泳的念頭，所幸遇上總教練黃硯歆，他看出李姵萱有自由式的天份與資質，就這麼放棄真的很可惜，因此透過不斷地懇談與鼓勵，並分析李姵萱成績無法進步的原因，黃硯歆與助教黃紹丹為李姵萱擬訂特別訓練計畫，協助李姵萱順利突破瓶頸，也讓她重新建立自信。

媽媽說，這次全中運獲得這麼優異的成績，是李姵萱辛苦、努力的成果，「很感動，鬆了一口氣，終於走出陰霾」。李姵萱媽媽表示，一般家庭要栽培1位游泳選手，相當不容易，相關費用是經濟上的負擔，台南市政府對於游泳選手的相關補助或津貼明顯不足。

李姵萱媽媽希望市府能多重視游泳項目，編列充足預算，建設完善、優質的相關軟硬體設備，以及增加相關的補助與津貼，最重要的是，期盼能蓋一座符合國際標準的游泳池。

李姵萱的夢想是成為1名國際級的游泳選手，「游泳是我逐夢、圓夢的舞台，贏得比賽、奪得佳績，是我最快樂的事」，對於這次勇奪3面金牌，李姵萱說很開心，期許2023年全國運動會能拿下更好的成績。