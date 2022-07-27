陳時中PK蔣萬安搶攻年輕選票　她揭年紀不是問題：有心最重要

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

九合一大選將在11月26日舉行投票，民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊名單近期陸續出爐。面對首都一役，最年輕的參選人蔣萬安祭出「固本專案」，團隊囊括黨內老幹新枝，欲吸收所有深藍、淺藍選票，並推出平均25歲的副發言人團，搶攻年輕選票；民進黨則傾全黨之力以總統級選戰規格力挺，由前副總統陳建仁出任年紀最長的參選人陳時中競選總部主任委員，成員廣納「四到七年級」的跨齡民代戰將，希望爭取「全年齡」選票。

陳時中獲民進黨徵召參選台北市長後，即卸下衛福部長、中央流行疫情指揮官職位，正式投入台北市長選戰，且立刻 邀請陳建仁加入競選團隊，同時組成立委為主力的選舉戰隊，值得注意的是，身為四年級生、68歲的陳時中競選團隊，主要由四年級生至七級生組成，其中以六年級生最多，包含吳思瑤、高嘉瑜、林昶佐及林楚茵，一共4人。四年級生管碧玲，共1人；五年級生莊瑞雄、吳玉琴、周威佑，共3人；七年級生何志偉、洪申翰、范雲，共3人。

而很早就宣布參選的蔣萬安，也在近期公布了競選團隊名單，包含現任議員陳永德與王浩擔任競選總部執行總幹事，現任立委費鴻泰、賴士葆，北市議會前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人，則被列為各區的後援會「榮譽總會長」。由於該團隊年齡組成相加高達675歲，被外界被譏諷太老、「千歲戰隊」。

不過，蔣萬安的發言人團隊則反向操作，涵蓋各個世代，最年輕僅22歲。成員包含李貴敏、李德維、洪孟楷、黃子哲及副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜，4名副發言人平均年齡僅25歲。他強調，不論各年齡層，都是組成偉大台北團隊的重要人士，世代合作、互助的台北隊，戰力一定會更強。

對此，國民黨議會黨團書記長秦慧珠26日點出蔣萬安的布局思維，強調蔣的用意在於將國民黨所有選票全部召喚回來，納入老幹新枝將國民黨人脈一網打盡，「這樣的策略是『固本專案』，先把國民黨40％基本盤守好，再從40％往上增加，這是個不錯的方案。」

不過，出任陳時中發言人的立委林楚茵則認為，年紀從來不是問題，對台北有心才是重點，台北隊不是先喊先贏，而該是心中真有以台灣為本的台北隊。

她點名蔣萬安公布的團隊名單，費鴻泰、李德維、周守訓是「台灣一帶一路經貿促進協會」的常務理事，這個協會榮譽理事長是新黨主席郁慕明，協會簡介「以參與中國一帶一路倡議為宗旨，共圓中國夢為願景」，她重申年紀不是重點，可怕的問題是「用台北隊包藏中國心，借屍還魂共圓中國夢」。