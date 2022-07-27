藍寶堅尼「高速撞爛起火」噴飛空中6m　駕駛被拉出！下秒赤腳跑了

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州24日一輛藍寶堅尼「野牛」SUV高速行駛於住宅區，經過十字路口時絲毫未減速，直接被橫向來車攔腰撞上，強烈撞擊讓這輛價值超過20萬美元，折合新台幣近600萬元的豪車在空中翻滾，飛越20到30英尺（約6到9公尺），掉落民宅屋頂又墜地，車輛起火燃燒。目擊者將駕駛拖出車外後，人竟然赤腳逃了。

▲佛州一輛藍寶堅尼SUV高速撞爛，騰空飛越了6公尺後，墜落屋頂又翻覆至地面。（圖／取自羅德岱堡消防單位，下同）

據《紐約郵報》等美媒報導，佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）24日發生嚴重車禍，一輛藍寶堅尼超級休旅2021 Lamborghini Urus無視路邊警告牌，高速衝過十字路口，遭橫向駛來的黑色Nissan休旅車從側面撞上，導致這輛價值近600萬台幣的豪車瞬間騰空翻滾，墜落民宅屋頂，又墜地翻覆，整輛車呈現車底四輪朝上的焦黑慘況。

消防部門表示，看起來這輛車在空中飛行了20到30英尺，落在屋頂上，再撞到樹上，最後落到地面起火燃燒。附近居民表示車禍當下聽見宛如爆炸巨響的撞擊聲，很擔心車輛會爆炸。當時離車輛只有幾英尺遠的目擊者米道頓（Clarence Middleton）驚恐表示，「我回頭一看，發現一輛該死的藍寶堅尼直直地朝這邊飛過來。」

米道頓隨後看見有人被困在車內，他立刻將男性駕駛拖出被撞壞的藍寶堅尼，「我把他從車裡拉出來，然後安置在垃圾桶旁邊。」駕駛被拉到安全的地方後並沒有留在原地，米道頓打算扶起他，但男子突然振作起精神說，「我沒事，我很好。」接著竟然赤腳逃跑了，頭也不回地飛奔離去。

消防單位隨即趕到現場撲滅車輛火勢，逃跑的駕駛司機最終在醫院被捕。羅德岱堡警方表示，他們查到這輛Urus是從邁阿密一家豪車租賃公司租來的，確實掌握了駕駛身份，目前他正在配合警方調查。

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