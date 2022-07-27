記者嚴云岑／台北報導

中央健保署今（27）日公布109年領取健保費用2億元以上227家院所財務報告，今天最賺錢的5大醫院第一名仍是林口長庚，整體結餘有43.47億，其次依序是高雄長庚41.57億、中國附醫22.14億、台大醫院19.93億、桃園長庚16.36億。雖然林口長庚蟬聯5年冠軍，但整體結餘仍比前一年少了28.75億，顯見疫情對於非醫務收入造成不小影響。

▲健保署公布109年度227家院所財報與醫療服務申報情形。（圖／記者嚴云岑攝）



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根據健保署統計，109年營收達2億以上醫院包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院124家及基層診所3家。依據健保法規定，102年至106年領取健保費用超過新台幣4億元的醫院，都需公開醫院財報，107年起門檻更降至2億元。

健保署醫務管理組專門委員劉林義表示，本次財報公布已是第8年（102-109年）辦理，院所應提財務報告門檻自6億元下降為2億元，提報院所數由102年109家增加至108年227家，其中包含3家診所，為遠東聯合診所、書田泌尿科診所及安慎診所。

綜觀過去8年來，符合提報財報之院所中，醫務收支有結餘之家數占率在68%-78%間，整體收支有結餘之家數占率在84%-91%間。如以109年來看，醫務收支有結餘之家數占率達71.4%，整體收支有結餘家數為196家、占率為86.3%。

雖然去年前整體結餘排名前五名，除了中國附醫反超台大醫院外，從第4名升為第3名外，其餘無大更動，但整體結餘都與前一年相比都有明顯下降。

劉林義提到，109年整體醫院有受到疫情影響，結餘下降、虧損增加，但醫院醫務有健保總額支撐，所以影響不大，但非醫務部分受到疫情人流減少，林口長庚從77億降到48億，其中股票減少28億；高雄長庚則從57億降到37億，股票減少19億。健保總額不受疫情影響，可以在疫情當中發揮穩定支持的力量。

此外，109年最賠錢的醫院是嘉義長庚，總共虧損10.33億，其次為土城醫院虧損5.63億、亞東醫院虧損2.89億。劉林義表示，嘉義長庚醫務收入相較於前一年略增，但非醫務收入卻由盈轉虧，從賺0.96億變成虧7.7億，主要與疫情造成停車場、美食街收入銳減有關。

▼疫情人流減！連5年奪最賺錢醫院 林口長庚「整體結餘卻下降」。（圖／健保署提供）