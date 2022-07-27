林智堅不出席台大學倫會　律師黃帝穎：遺憾台大選擇性放話

▲林智堅委任律師黃帝穎（右）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文風波，台大學術倫理審定委員會今（27日）將再度開會討論林智堅的碩論案，但昨（26日）晚間媒體披露林智堅及其指導教授陳明通不會到場陳述，將以書面說明；對此，林智堅委任律師黃帝穎今天上午舉行記者會批評，依法應公正並秘密進行的審查會，竟被台大透過媒體放話，選擇性公開內容，令人遺憾並擬究責。

黃帝穎指出，台大學倫會召集人蘇宏達在學倫會召開會議之前，未審先判將林智堅碩論一案視為「醜聞」，涉及未審先判、先入為主，依照《國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》及《行政程序法》規定，律師團昨天已經正式提出具狀申請迴避。

黃帝穎表示，《台大學倫要點》對於組織和程序都有明文規定，包括發信通知開會等均列為密件，所以過去律師團並沒有特別去講開會時間，很遺憾地居然被選擇性放話，「我們非常的遺憾，也認為後面是否有咎責的可能，這個部分也在研議」；他指出，台大發出的開會通知列密件，下面還提醒對於程序應該嚴守秘密，所以律師團過去都沒有對這樣的程序做評價，嚴守《台大學倫要點》的要求，結果卻被選擇性放話，他認為這有嚴重瑕疵。

黃帝穎說明，包括台大所有行政機關都一樣，必須「先程序後實體」，唯有公正客觀的程序，在蘇宏達迴避之前，律師團才會考慮讓當事人（指林智堅）出席，在還沒有組成公正客觀的組織之前，不會建議當事人出席。

黃帝穎補充，目前律師團已依法具狀申請迴避，此外，對於陳述意見的內容，已將之前的公證書作為重要的證據，因為依照《公證法》的規定，公證書有法律上的拘束力，另對於重要時間點，也就是2016年2月1日林智堅已經取得論文的內容，本身沒有抄襲的問題，也具狀送給台大社科院，希望後面有公正客觀的委員會、合法的委員會來做實質審理。

黃帝穎也說，如果蘇宏達直接決議不迴避的話，依照《行政程序法》規定，將可以提起複決，也就是還有救濟的問題，如果蘇宏達執意不迴避，林智堅方還會提起後面的救濟。這在法律上一樣有其基礎。

另對於教育部長潘文忠昨稱依法行政等語，黃帝穎說，「我們也尊重教育部這樣的看法，本來就應該依法行政」，其主張也是回歸到法律，並尊重教育部依法行政的態度。