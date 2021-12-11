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7歲女兒PCR「插到痛躺地上」　試管都是血！苦主狂+1：戳到腦子疼

▲▼台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例，指揮中心與台北市政府聯合設立前進指揮所，針對北農批發市場從業人員擴大採檢，北榮團隊至台北第一果菜市場設立篩檢站，執行PCR採檢任務,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲一家三口PCR快篩，結果鼻子都出血。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有需要插那麼深，插到三人都見血嗎？」一名人妻表示，最近從國外返台，依規定入住檢疫旅館，也接受PCR快篩，結果負責檢測的護理人員力道過重，導致一家三口都出血，尤其看到女兒痛到躺在地上的畫面，讓原PO超心疼。討拍文貼出後，釣出一票苦主回應，「第一次在隔離飯店被戳到腦子疼！」

一名女網友在臉書《海外台灣人COVID-19互助會》抱怨，目前一家三口住在高雄某隔離旅館，返國出關前，須接受PCR檢測，但檢測過程中，讓原PO感到非常不舒服，「現在已經過了8小時，我那被捅的鼻孔仍隱隱不舒服中。」

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原PO透露，這兩年來一家三口早已做了N次PCR檢測，但從來沒遇過被棉花棒捅得那麼深，尤其換7歲女兒做檢測時，「棉花棒直接插在她鼻子裡...都不會掉下來」，短短30秒卻過得如此漫長，而結束那一剎那，女兒趕緊躲到旁邊庭院，身體捲曲地上自我療傷，讓當媽的原PO心疼不已。

更傻眼的是，三個檢測試管全都是紅色的，讓原PO感到莫名氣憤，「是有需要插那麼深插到三人都見血嗎？連小孩都不放過，真的很令人生氣。」最後，原PO也提醒要在高雄隔離的民眾們，「 如果你聽到你是由XX醫院的人來採檢，最好祈禱不要像我家三人如此倒楣碰到殺手。」

▲▼ 。（圖／翻攝海外台灣人COVID-19互助會）

▲苦主崩潰+1。（圖／翻攝海外台灣人COVID-19互助會）

文章曝光後，不少網友也碰過粗魯檢測的不適經歷，「聽了幾位朋友分享的經驗，台灣戳鼻子真的都很變態」、「我也是XX醫院三人組，捅的又深又久 ，幾天都不能恢復 」、「我的是XX醫院團隊做的，很深約15秒，還可以忍受，只是最後自己清鼻子時有些血絲」、「從防疫旅館大醫院來採檢真的好粗魯，但是相信他們工作量大...也只好忍了」、「在台北做了兩次PCR都被戳出血，第一次在隔離飯店被戳到腦子疼，真不知道為何下手那麼重」。

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