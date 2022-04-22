台人每7對夫妻就有1對不孕困擾　缺這東西「女卵子差、男精蟲少」

▲台人缺維生素D 醫師警告恐「女卵子差、男精蟲少」。（圖／茂盛醫院提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台灣生育率持續低迷，平均每7對夫妻當中，就有一對遭受著不孕困擾。根據台中茂盛醫院統計，去年近4000名不孕症求診婦女，體內維生素D濃度小於20以下達35%，正常者僅18%，遠不如美、英、加拿大等國家。醫師表示，女性維生素D濃度佳，囊胚數、囊胚率、懷孕率都高出5成，如果缺乏維生素D恐導致不孕，男性精蟲數也減少。

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台中市茂盛醫院院長李茂盛指出，院方統計去年3802名不孕症求診女性資料，分析發現國內每10名婦女就有超過8人維生素D偏低，狀況比美、英、加拿大還要差，推測台灣女性不喜歡曬黑，不曬太陽導致普遍維生素D不足。

李茂盛也提到，國際研究論文也印證女性若維生素D濃度缺乏，恐致不孕、對卵巢造成負面影響、濾泡發育不良、卵子品質變差、受孕能力降低等；男性若維生素D濃度偏低，也會導致精蟲數量減少、活動力不足、受精能力降低。

茂盛醫院執行長李俊逸建議備孕期女性，每天日曬10至15分鐘，也可多吃魚類、香菇等食物，都是有效提高維生素D濃度的方法。院內統計，求診婦女補充維生素D一兩個月後，試管嬰兒懷孕率可從38%提高到48%。