海巡之友總會南部分會　修建雙春北守望哨揭牌啟用

▲海巡署南部分署第11岸巡隊雙春北守望哨，26日由分署長宋子陽與南部分會會長王文成共同主持竣工啟用揭牌典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署為讓基層海巡人員擁有優質執勤環境，攜手海巡之友總會南部分會共同修建第11岸巡隊雙春北守望哨，26日由南部分署分署長宋子陽與南部分會會長王文成共同主持竣工啟用揭牌典禮，並邀請海巡之友總會秘書長李佩璘及南部分會顧問團共襄盛事，一同見證更舒適、現代化及安全的廳舍修建成果。

雙春北守望哨，原為國防部軍管區司令部於1980年建造，並於2000年移撥至海巡署，主要扼守八掌溪河道出海口要點，惟建物因屋齡老舊且長年受海風侵蝕，導致鏽蝕嚴重維護不易，經南部分會會長王文成多次現勘後，號召分會顧問團群策群力，以抗（耐）熱材質原地修建守望哨及人員休憩貨櫃屋，提供優質的執勤環境，使海巡人 員在執行各項勤務時更無後顧之憂；其中富有現代感與獨特的外牆彩繪設計，成為另類的網紅拍照秘境景點，歡迎民眾前往拍照打卡（23°19´30.8〞N；120°06´58.9〞E）。

南部分署分署長宋子陽表示，雙春北守望哨整建啟用後，海巡人員擁有安全及舒適的執勤環境，大大的提高勤務效能，感謝南部分會王會長及顧問團隊大力支持，體恤貼心照顧基層，海巡人員將戮力堅守崗位，維護國境安全，使海巡精神持續光熱。