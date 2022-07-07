時代力量立委王婉諭、市議員林易瑩聯合服務處揭牌　賀客盈門

▲時代力量立委王婉諭、台南市議員林易瑩聯合服務處7日上午揭牌，現場熱鬧非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時代力量立委王婉諭、台南市議員林易瑩聯合服務處7日上午揭牌，現場熱鬧非凡，台南市議會議長郭信良、市議員許又仁及里長、地方人士到場祝賀。

市議會議長郭信良、議員許又仁及永康區龍埔里里長沈育濃、勝利里里長楊遠波、網寮里里長魏銘城、台南市教育產業工會理事長陳葦芸、勵馨基金會台南分事務所陳貞樺主任、消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔、行動時代副理事長王薇君、時代力量北中西區市議員參選人李冠霖等皆到場表達祝賀。

王婉諭及林易瑩兩人表示，之後會繼續維持時代力量一貫的問政與服務，串連地方與中央的力量，關注地方的發展與福利，一同造福台南鄉親，積極爭取市民的支持與肯定。

林易瑩表示，過去曾多次與王婉諭委員共同處理地方的陳情案件、彼此也在地方發展相關的議題，不管是性平議題、兒少權益、教育與居住正義等等，皆有過許多合作，這次會拍板定案成立聯合服務處，也是希望之後能更有效的串聯起中央及地方，在彼此關注的議題上發揮出一加一大於二的力量，為台南的鄉親們提供更優質、更全面的在地服務。

王婉諭表示，從上任以來，就一直與林易瑩有著密切合作。之所以一起在永康設立聯合服務處，就是希望能夠結合地方與中央的力量，擴大監督與服務量能，讓地方的民意傳達到國會，中央與地方共同努力，讓改革的聲音持續下去，一起來讓永康變得更好。

王婉諭說，永康是台南市人口最多且唯一超過 20 萬人的行政區，需要更多認真的民代來讓這城市更加完善美好，林易瑩在台南深耕也已進入第五個年頭，可以很清楚的看到上任這三年來，替市民朋友把關市政、爭取福利及推動的各項建設。從地方到中央，時代力量都想給予人民一個更好的環境、更符合公平正義的生活。

王婉諭跟林易瑩表示，希望各界不吝給予指教，也請年底繼續支持，把認真優質的議員留在市議會，靠強而有力的監督力量，讓永康成為人們能夠安居樂業的所在。

台南市議會郭信良議長表示，今天聯合服務處的成立是進步力量的延伸，結合中央王婉諭立法委員與地方林易瑩議員共同服務是市民之福，也期待林易瑩能繼續在市議會替全台南人民服務。

議員許又仁也表示，林易瑩在議會問政認真、專業，支持年輕有為的市議員繼續為台南打拼，永康也是多元包容的地區，不論什麼顏色的黨派，只要肯認真做就會得到機會，相信林易瑩可以順利連任，繼續為民監督。

一同參與記者會的行動時代副理事長王薇君表示，林易瑩是「最年輕的沙場老將」，不僅議會監督深受肯定，促成了台南各項進步改革，地方耕耘的成績同樣有目共睹，如此全方位的政治專業，是我們許多參選人的榜樣。行動時代接下來一定會努力輔選，讓林易瑩順利高票連任。