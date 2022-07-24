台南紅樹林生態賞遊新景點！　黃偉哲開箱雙春濱海遊憩區紅樹林棧道

▲台南市長黃偉哲特別前往雙春濱海遊憩區，在觀旅局長郭貞慧陪同下，為台南市民「開箱」修建完成的南向紅樹林棧道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南北門區雙春濱海遊憩區南向紅樹林棧道今年完成重建，擁有別具特色的紅樹林生態、木麻黃枯木以及濕地水景，市長黃偉哲24日早上特別前往雙春濱海遊憩區，在觀旅局長郭貞慧陪同下，為台南市民「開箱」修建完成的南向紅樹林棧道，並視察完工後的木棧道沿途情況，以及周邊生態景觀。





黃偉哲表示，雙春濱海遊憩區是北台南知名的自然生態體驗及濱海觀光據點，近年廣受露營遊客喜愛，還能近距離觀察豐富的紅樹林生態，今年完成棧道整修，相信將帶給遊客更豐富的遊憩體驗。





觀光旅遊局表示，該園區西側的紅樹林棧道有南北兩向，常年受海水鹽分侵蝕及強風日曬影響，有老舊、損壞的情況。台南市政府近年陸續投入資源，2018年完成北向棧道整修，2022年完成已封閉10年的南向棧道整修。

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觀旅局指出，整修後的棧道長456公尺、寬3公尺，平緩舒適，退潮時可近距離觀賞招潮蟹、彈塗魚及盤根錯節的紅樹林根系，非常適合親子同遊。沿途也有設置遮陰涼亭、景觀平台等景點，讓民眾散步途中可以稍作休息，或是與美景拍照。





觀旅局進一步表示，台南在暑假期間還有許多熱門觀光旅遊活動，「2022台南市水域遊憩體驗活動」，讓民眾可親水享受自然風光；「台南好食小旅行」，讓達人帶您吃遍台南美食；「2022台南七股海鮮節」，提供豐盛的夏日饗宴；「2022一見雙雕藝術季」，感受藝術之美；「2022新營甜蜜節」，甜入人心；「台南購物節」，好禮月月抽。別忘了入住台南，搭配2022台南好康券月月抽好禮，除了飯店住宿券、餐券外，還有超值機車、豪華船票以及各式台南特色伴手禮等多項大獎讓您抽獎帶回家。相關活動訊息可至「台南旅遊網」查詢。