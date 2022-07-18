相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海！驚險獲救畫面曝　

記者戴上容／新北報導

新北市黃姓、張姓、施姓3名中年男子，昨（17日）下午2時許，從八里水上運動中心出發玩風帆，未料，風帆被吹到對岸淡水又因海流被帶往外海，3人體力不支漂流海上，所幸海巡人員巡守時及時發現搭救，3人身上有些許曬傷，意識清醒不需送醫。海巡署第八岸巡隊表示，民眾若遇緊急事件可撥打海巡署118專線求救，以爭取黄金救援時間。

▲海巡人員拋繩救起玩風帆體力不支的3人。（圖／海巡署提供）

滑浪風帆，又稱風浪板，是一種使用滑浪帆板進行的水上運動，通常採用2至5米長的帆板，由單一塊帆推動，玩家透過改變帆的傾斜度令帆板轉向使風帆快速前進。風帆最快速度可達119公里/小時。

據了解，3名中年男子昨天相約在八里碼頭出發玩風帆，下午2點多出發後，風浪漸大，3人漸漸體力不支無力再操控風浪板，漂流到對岸淡水外海時，幸運遇到被海巡署北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港安檢所「守望同仁」發現，立即派員前往救援。

海巡署第三巡防區指揮部接獲通報後，立即指揮第二三岸巡中隊第一機動巡邏站一艇4人前往救援，海巡人員即駕駛救生艇，並攜帶拋繩槍、救生圈等裝備前往救援，與淡水水上救生協會人員合力將3名待援民眾救援上船後返回淡二漁港，經滬尾消防分隊人員檢視3名民眾有些許曬傷，意識清醒，無需送醫救治。

第八岸巡隊表示：海巡署秉持「人溺己溺」的精神，平日除堅守崗位外，民眾如遇港區或岸際有緊急救事件，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即前往及提供必要協助，爭取黄金救援時間。