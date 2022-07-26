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社會 社會焦點 保障人權

逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機過失致死2萬交保

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市一名年僅13歲陳姓女國一生，昨（25日）中午暑期輔導下課返家，走路行經七堵區泰安路75巷時，遭逆向起步砂石聯結車撞擊，頭部遭到重輾當場死亡，檢察官今日複訊肇事林姓司機後，依涉犯過失致死罪，諭令林姓司機2萬元交保。

▲基隆水泥車出停車場載土石 男騎士捲車底「腦漿溢出」慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲聯結車才剛起步，13歲國中女就遭撞倒輾過頭部當場死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，聯結車男駕駛當時才剛開車出停車位，左轉不到10公尺，準備去工地載土石時，發現好像壓到東西，並停車下車查看，發現1名女子躺在地上，已明顯死亡，警方查出死者為某私立中學13歲女國一生，剛上完暑期輔導課程下課後返家，穿越馬路時不慎遭車輪輾斃。媽媽接獲噩耗趕到，癱軟在一旁大哭，哭喊著女兒「快點起來」。

▲▼基隆13歲國中少女遭砂石車輾斃，母蹲地崩潰痛哭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲母親接獲噩耗不敢置信、蹲地崩潰痛哭喊「快點起來」。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據調查，事發前聯結車本來逆向停放在路邊，25日下午1時許駕駛砂石聯結車林姓男子（44歲）準備到工地載運土石，少女行經泰安路75巷走到聯結車頭處時，林男駕駛聯結車逆向起步進入車道，少女正好走到車輛副駕駛座車門邊，疑因視線死角未注意，少女反應不及遭撞擊輾斃，林男酒測值為0，警方依過失致死罪嫌將林男送辦，檢方今天複訊後以2萬元交保。

而令人鼻酸的是，陳姓少女是家中獨生女，父母親非常疼愛寶貝女兒，她就讀基隆某間私立中學國一生，陳女在校成績優異，平常都是由爸媽輪流接送上下學，本來爸爸要去接女兒下課回家，剛好臨時有事，第一次讓她自行搭公車返家，不幸發生悲劇，讓家人悲痛萬分。

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