平常都爸爸接送...國一女暑輔首次搭車返家遭輾斃！母哭喊快起來

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名年僅13歲陳姓女國一生，今（25日）暑期輔導課程下課返家，在七堵區泰安路75巷穿越馬路時，疑似闖入視線死角，慘遭左轉砂石聯結車撞擊輾斃；媽媽接獲噩耗趕赴現場，蹲在路旁崩潰痛哭，並透露平常都是由爸爸接送，今天第一次讓她自己搭公車回家，不料就發生無法彌補的遺憾。警方已把肇事司機帶回派出所，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

▲基隆女國中生暑期輔導下課返家，遭砂石車輾斃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



駕駛砂石聯結車林姓男子（44歲）表示，當時他從停車位起步駛出，準備到工地載運土石，沒想到左轉不到10公尺，感覺輪下疑似輾到東西，立即停車下車查看，赫見國中少女倒臥在血泊中，嚇得急忙報案。警方獲報趕抵現場，發現少女頭部遭重輾、腦漿溢出，已明顯死亡。

案發當時，聯結車本來停在停車位，林男將車駛出左轉，少女從聯結車的右側穿越馬路，駕駛未注意右側視線死角，少女反應不及遭撞擊輾斃。警方對林姓駕駛進行酒測，酒測值為0，現已將他帶回派出所偵訊，由於現場路口並無監視器，詳細事故原因為何，還有待警方進一步調查釐清。

▲媽媽接獲噩耗趕赴現場，蹲在路旁崩潰痛哭。

據了解，13歲陳姓少女上完暑期輔導課程，平常都是由爸爸接送上、下學，今天父親剛好有事，首度讓她自行搭公車返家，少女在穿越馬路時，沒想到發生悲劇。少女母親接獲噩耗後不敢置信，急忙奔赴現場，一看到女兒遺體倒臥在地後，情緒激動蹲在路旁大哭，哭喊著女兒「快點起來」。

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▲▼砂石車才剛從停車位駛出左轉，短短數秒即將少女輾斃。