CIA警告「中國恐在幾年內攻台」　德外長擔憂：柏林也知情

▲中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《德國之聲》報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日表示，他不會低估習近平掌控台灣的決心，未來幾年內，北京對台採取軍事行動的風險很高。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也坦言，她對此非常擔憂，同時證實柏林對於相關情報也是知情的。

德國《日報》一篇社論以「不是是否，而是何時」為題，分析台灣遭中國併吞的可能性，「外交界普遍認為，習近平是毛澤東之後最強大的中國領導人，並且希望在有生之年看到中國『統一』，現年69歲的他，在政壇活躍的時間可能不會超過15年。」

報導也提到，德國經濟越來越依賴中國市場，當局往往只會關起門來、秘密討論台灣遭併吞的可能前景，但實際上早就應該公開辯論這場潛在的決定性地緣衝突，「一旦台灣被中國併吞，經濟後果遠比烏俄戰爭造成的影響更為猛烈。」

▲共軍轟-6戰機。（圖／國防部提供）

德國《商報》也指出，德國對俄羅斯的依賴屬於能源領域，對中國的依賴更深入涉及經濟，若與北京經濟脫鉤，「嚴重問題會出現在數據、高科技及人工智慧領域……美中關係惡化，裂痕進一步加深，雙方都可能決定設置各自標準，作為政治施壓工具，這就讓選邊站變成必要的，而這樣的決定關係到商業政策及戰略。」

報導猜測，若與中國經濟脫鉤，企業可能因為政治因素，很難在中國做生意，或者完全撤出中國市場，「脫鉤的前提永遠是『是否能找到替代方案』，但這在部分行業很難做到。」

除了美國及德國，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）也說，在台灣問題上，歐盟不會再像面對香港時那樣天真，她建議歐盟記取教訓，「這就是為什麼，我們必須明確表示支持台灣的民主自由。」

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