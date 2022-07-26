　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭獲德國防空戰車　可對付無人機

▲▼ 德國援烏「獵報」（Gepard）防空戰車，3輛及數萬發彈藥已運抵。（圖／翻攝推特） 

▲ 德國援烏「獵豹」（Gepard）防空戰車，3輛及數萬發彈藥已運抵。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者林育立柏林25日專電

烏克蘭獲德國軍援防空戰車，可對付無人機、武裝直升機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

德新社（DPA）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天在電視受訪時證實，3輛德國「獵豹」（Gepard）防空戰車及數萬發彈藥已運抵烏克蘭。

德國從5月開始訓練烏克蘭士兵使用這款戰車，承諾這個月將交付15輛。

獵豹是西德在冷戰年代研發的防空戰車，以機動性聞名，將可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

自從2月下旬俄羅斯出兵烏克蘭以來，德國打破不出口武器到戰區的傳統，軍援烏克蘭大量反坦克、防空飛彈和彈藥，之前才交付7輛PzH2000自走火砲給烏克蘭，這些防空戰車是德國運交給烏軍的第二批重型武器。

除了PzH2000自走火砲和獵豹防空戰車，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）承諾，德國將軍援烏克蘭先進的IRIS-T防空系統、眼鏡蛇（Cobra）火砲定位雷達和MARS多管火箭系統，「這些都是射程非常遠、非常有效的武器」。

不過，由於已從德軍退役10年之久，獵豹防空戰車遇到彈藥不足的窘境，生產國瑞士以中立國、以及交付武器到衝突地區違法為由，禁止彈藥轉運給烏克蘭，德國找到一家挪威廠商願意生產才解決問題。

德國是軍火製造大國，歐洲盟國期待德國能軍援烏克蘭更多武器。

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）之前接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時說，蘇聯武器很快就會用盡，烏克蘭現在迫切需要先進武器才能改變戰場的遊戲規則，德國應該多做一些。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤命案「兇嫌前妻」起底！從事八大行業　1行為害老闆被轟頭
LIVE／漢光實彈操演重頭戲登場！　蔡英文2度登艦出海視導
若成颱靠過來「影響台灣頗大」　關鍵時間點曝
槍決滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝光
目睹老婆手捏結拜20年兄弟「蛋蛋」　人夫氣炸！真相大逆轉
劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！　本尊神到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭獲德國防空戰車　可對付無人機

英研究：兒童不明肝炎起因　恐與常見感冒病毒有關

猴痘疫情持續蔓延　賴比瑞亞通報2018年以來首例

俄宣布大幅減供天然氣　供應量剩20%！歐洲價格聞聲飆漲10%

他開「這款車」進得來速　麥當勞竟拒賣還要報警

拜登：預期本週與習近平通話　但仍待確認

馬斯克極力闢謠睡好友妻！　曝與布林「開心合照」：2小時前拍的

聯準會利率決策會議在即　美股小漲90點

高溫38度擋不住性致！　男女全裸在屋頂「野外激戰」

《四海好傢伙》男星保羅索維諾辭世　享壽83歲

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

醋男疑撞見前妻約會暴怒　滷味攤老闆頭遭開3槍亡

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

烏克蘭獲德國防空戰車　可對付無人機

英研究：兒童不明肝炎起因　恐與常見感冒病毒有關

猴痘疫情持續蔓延　賴比瑞亞通報2018年以來首例

俄宣布大幅減供天然氣　供應量剩20%！歐洲價格聞聲飆漲10%

他開「這款車」進得來速　麥當勞竟拒賣還要報警

拜登：預期本週與習近平通話　但仍待確認

馬斯克極力闢謠睡好友妻！　曝與布林「開心合照」：2小時前拍的

聯準會利率決策會議在即　美股小漲90點

高溫38度擋不住性致！　男女全裸在屋頂「野外激戰」

《四海好傢伙》男星保羅索維諾辭世　享壽83歲

湖人真的涼了？厄文專注於在籃網打完合約年　無論KD是否留隊

烏克蘭獲德國防空戰車　可對付無人機

皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣！省時省錢，肌膚還更好

英研究：兒童不明肝炎起因　恐與常見感冒病毒有關

直擊《大學生》女星穿太辣「大街掉出半球」！　上下形狀外露全被拍

快訊／上班注意　大雨襲1縣市

滷味攤命案「兇嫌前妻」起底！從事八大行業　1行為害老闆被轟頭

國三甲廂型車自撞「車頭整片扁掉」駕駛昏迷　民眾救援卻聞到酒味

塞爾提克認真想追KD！報價曝光　布朗成交易籌碼無奈回應

媽點餐要求「給一半的量就好」　貼心原因曝光！5千人讚翻

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

5歲女童捉迷藏被咬死　家中抓出40條毒蛇

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

高溫38度！　男女全裸在屋頂「野外激戰」

大叔盯裸女自慰　遭阿伯獵槍射殺

冷氣不敢開太冷！醫警告：超過這溫度等於白睡

他開這款車進得來速　麥當勞拒賣還要報警

安倍妻驚傳車禍！維安又出包

睡夢中蟑螂爬入耳！她夾出棕色碎片崩潰

CNN：裴洛西訪台恐引中國空前回應

馬斯克闢謠睡好友妻！　曝與布林「2小時前開心合照」

再戰2024　民調：川普獲年輕保守派力挺

歐洲議會副議長：與台灣合作　避免烏克蘭遭遇重演

聯準會利率決策會議在即　美股小漲90點

更多熱門

相關新聞

俄宣布大幅減供天然氣！　供應量剩20%

俄宣布大幅減供天然氣！　供應量剩20%

俄烏開戰後面對西方經濟制裁，俄羅斯打出眾人預期的能源牌反制，俄羅斯連接德國的北溪1號天然氣管線上月已減供，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）25日宣布，北溪1號將再大幅降至只剩20%的供應量，理由是公司必須將另一台西門子渦輪壓縮機暫時關閉。消息一出，歐洲天然氣價格一度大漲10%。

歐洲議會副議長：與台灣合作　避免烏克蘭遭遇重演

歐洲議會副議長：與台灣合作　避免烏克蘭遭遇重演

飛彈攻擊烏克蘭敖德薩港　俄國稱不會影響糧食出口

飛彈攻擊烏克蘭敖德薩港　俄國稱不會影響糧食出口

烏克蘭大讚海馬斯戰果：摧毀俄軍50彈藥庫

烏克蘭大讚海馬斯戰果：摧毀俄軍50彈藥庫

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭德國無人機獵豹防空戰車

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

快訊／7-11開出3張千萬發票

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

5歲女童捉迷藏被咬死　家中抓出40條毒蛇

福原愛怒撕「他早知我帶家人返日」　江宏傑公司回應了！

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面