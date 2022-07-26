留台政大生「為情自殺」被蓋牌59年　家屬：台灣遇害就如此處理嗎

▲ 俞自鋒在政治大學留學期間死亡。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞檳城男大生俞自鋒1963年在台灣政治大學留學期間身亡，據報為情自殺離世。家屬多年來持續指控，校方及相關單位僅以電報通知死訊，對其他細節一概保密。26日適逢他59周年忌日，家屬悲痛登報質疑，「留台生在台灣遇害身亡，就是如此這般處理嗎？」

根據大馬《中國報》，俞自鋒生前就讀政大新聞系，1963年7月26日被發現臥屍於台北指南宮崖邊，被指為情自殺，但家屬僅獲政大校方電報告知他自殺消息，以及行政院僑委會通知下葬消息的電報，對遺物、死亡證明、驗屍報告及埋葬地點等卻隻字不提，家屬直到2013年才得知他的葬身之地。

俞自鋒的弟弟俞自海現年75歲，2月曾召開記者會指控，台灣僑委會及政大仍欠家屬一個道歉，要求相關單位登報道歉，但若相關單位不願意，家屬也只能無奈接受事實，不會採取進一步法律行動。俞自海也曾在2年前一封給台灣當局的公開信中指出，兄長的死亡疑點重重，認為他並非自殺身亡，懷疑與當年台灣白色恐怖有關。

家屬26日在俞自鋒逝世59周年忌日登報，為他哀悼之際也以白紙黑字控訴，「1963年7月，他們說自鋒自殺身亡；2019年7月，他們說自鋒為情自殺；2020年7月，他們把自鋒案保密10年，至2030年7月才解密並要家屬注意保密規定；2021年11月，他們以『失蹤已逾3年以上』向法院申請宣告自鋒死亡；2022年4月，法院裁定：申請駁回。留學生在台灣遇害身亡就是如此這般處理嗎？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》