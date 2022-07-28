想和小三私奔！軍人拿岳母錢「僱人殺妻」逃亡　超慘下場曝光

▲印尼一名軍人僱用4名殺手，想奪取妻子性命。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼中爪哇省一名已婚男性軍人為了帶小三私奔，不惜僱用殺手，朝妻子連開4槍想奪取她的性命，甚至是用岳母的錢來支付這筆殺妻龐大費用，所幸她的妻子最終逃過死劫。隨著2名槍手落網，男子展開逃亡，不過警方28日指出，男子已經身亡。

綜合Tribunnews、CNN印尼報導，已婚男性軍人寇達（Kopda Muslimin）打算和情婦私奔，7月18日找來4名男子想要殺害妻子瑞娜（Rina Wulandari），更承諾若達成任務就會給出2億印尼盾（約新台幣40萬元），即便暗殺沒有成功，只要有試圖發動攻擊，也能有1.2億印尼盾（約新台幣24萬元）的酬勞可拿。

這4名嫌犯接下任務，趁著瑞娜接讀小學的女兒放學返家時，2人把風、2人騎車朝她連開4槍。瑞娜隨後被緊急送醫，所幸她身上的槍傷並不致命，如今仍留在醫院接受治療，逃過死劫。

寇達隨後透過電話請人找岳母拿醫藥費送到醫院，費用恰巧就是1.2億印尼盾。在錢拿到手之後，寇達以醫療費變多為由，又託人從岳母手中拿另外的9000萬印尼盾，當作逃亡期間的生活費。

其中一名嫌犯供稱，在當初企圖槍殺瑞娜的行動失敗後，確實有拿到1.2億印尼盾，但寇達對於暗殺行動失敗感到很氣憤，要求他們再一次殺死瑞娜，而且這次要一槍爆頭取她性命。

警方則是在殺手們展開第2次行兇之前，把4人逮捕歸案。不過寇達在展開逃亡一個多禮拜後，警方28日表示，寇達已經死亡，接下來將進行驗屍，進行相關調查。