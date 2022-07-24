遭網友質疑「警察吃案」...台南新化分局澄清了！所長連坐記過

▲台南新化分局那拔派出所遭網友質疑吃案，對此承辦員警、所長和分局長全連坐處分。（圖／翻攝自Google Maps）



記者林悅、林冠吟／台南報導

有網友23日在「靠北police」中投稿表示，有朋友遇到詐騙案件，前往台南新化那拔派出所報案，卻不被警察受理，還要求當事人要到山上派出所才能報案，質疑「難道那拔派出所的警察不是警察？不能處理詐騙？還是老的警察都喜歡吃案？」，消息一出也引起警方關注。新化分局也對此澄清表示，絕無吃案情形，不過承辦員警確實未依規定受理報案，確有缺失，也依規定將承辦員警記過2次、所長記過1次、分局長自請處分。

回顧整起事件，一篇在「靠北police」中的投稿引起輿論風波，有網友日前投稿表示，以前就有聽說過「警察吃案」，結果還真的讓他們遇到了。該名網友貼文表示，21日下午3時許，朋友遇到詐騙，因此前往新化分局那拔派出所報案，未料員警卻不處理，反而要求他跑到山上派出所報案，讓他質疑「難道新化那拔派出所的警察不是警察？不能處理詐騙？還是老的警察都喜歡吃案？」

新化分局也對此澄清表示，經調查為被害人的居住所為山上分駐所轄區，因此所報詐欺案件轉由該山上分駐所受理並作後續偵辦，並無「警察吃案」之情形。但新化分局也表示，那拔派出所員警受理報案，未依單一窗口受理報案規定，聯繫處理確有疏失，已違反規定，將依規定分別予承辦江姓員警記過二次、所長記過一次、分局長陳報警察局自請處分。

新化分局表示，對於被害人遭詐騙集團騙取財物部分，該案經山上分駐所受理後，責成偵查隊積極偵辦調查。對於因員警疏失造成民眾不便部分，分局將深刻檢討改進，加強教育訓練，並要求所屬員警以「同理心」來受理各類案件。