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「一周內就叫老公、老婆！」呂秋遠曝被詐騙2原因：這些人不能信

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人會透過網路交友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會用網路交友，但一定要小心。律師呂秋遠表示，不少人認為詐騙受害者都是因為貪婪才受騙，不過以真實案例來看，其實是因為「寂寞和信任」。因此他提醒10點防範，如果有人在認識一周內就叫「老公」、「老婆」，千萬不能相信，且談到投資務必留意，「絕對不要給他錢」。

呂秋遠在臉書表示，網路上的感情詐騙，通常伴隨著金錢損失，被害人經常被嘲笑「怎麼這麼傻」，如果遇到有人來搭訕，不論是簡體字、英文，甚至是不流利的中文，「為什麼要回應？不回應，不就不會有事了？不是這樣的」。

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呂秋遠舉例，一名60多歲阿姨先前遇到自稱在地中海挖石油的工程師搭訕，聽到對方因為鑽油船操作不當爆炸，需要一筆錢賠償，就隨即將房子拿去抵押借款並匯款800萬元。對方用英文搭訕，她聽不懂還用翻譯機聊天，3個月內就互稱老公老婆，為了愛付出所有，將款項匯到越南、柬埔寨等國家的銀行。

呂秋遠指出，通常詐騙方還會說有投資獲利的機會，基於「夫妻共同致富」的想法，才把這個機會公開，但「給帳戶密碼，就變成了詐欺的被告，給錢，就變成了詐欺的被害人」。他也說這些受害人通常沒有實際看過對方，只講過幾次電話，卻心甘情願給出積蓄，「人，當然不會來，錢，就這麼消失了」。

▲▼待嫁女子砸12萬找對象，婚介所安排臨演相親。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲呂秋遠表示，會被詐騙通常是因為寂寞和信任。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

但被詐騙不是因為智商不夠，也不是貪婪導致，呂秋遠指出，通常只有2個原因「寂寞與信任」。當身上散發出寂寞氣味時，騙子就有機會趁虛而入；至於信任，往往可以騙到受害者的人，都是他們信任的人，因此「永遠不要覺得自己不會被騙，而且這也跟貪心無關」。

呂秋遠列出10點避免被騙的方法：

1、永遠不要把感情與錢放在一起，真要放一起，就要當作這筆錢已經丟了。

2、認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信。

3、認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢。

4、伴侶或朋友有錢，不關你的事。祝福他就好，請不要投資他。

5、年投資報酬率超過20%，風險可能超過200%。低風險、高報酬，得想想為什麼會是自己。

6、匯款的時候，請跟銀行行員老實交代原因，他們都受過訓練，會幫你分辨真假，但是如果你騙他們，那就愛莫能助了。

7、錢不要匯到國外！那會追不回來，連人頭帳戶都無法追查。

8、多關心自己的家人，被騙也別責怪他們，每個人都有可能會發生這樣的事情。

9、別以為家人沒錢就不會被騙，愛情會讓他們去借錢。

10、被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任。

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