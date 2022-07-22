好市多狂漲沙拉貴50元　黑鑽卡會員拋1問題：到期考慮斷捨離

記者黃翊婷／綜合報導

好市多自有品牌科克蘭衛生紙1年漲價3次，加上全球通膨，許多民生用品也紛紛調漲。一名擁有好市多黑鑽卡的會員日前在臉書PO文感嘆，近年發現賣場內的國貨比率越來越多，售價也越來越高，彷彿把通膨效應轉嫁到會員身上，讓他決定好好思考是否該斷捨離了，「好市多是會員的好市多？還是供應商的好市多？」

▲好市多商品價格調漲，民眾反應兩極。（資料照／記者施怡妏攝）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」的文章中提到，從美國洛杉磯到台灣，他已經有20多年的好市多消費經驗，但近年發現賣場內國貨比率越來越多，價格也在1年內越變越高，例如雞肉1公斤漲30元、鮮奶漲30元、生菜沙拉漲50元，漲幅都超過一成，「全球性通膨，好像完全轉嫁到好市多的會員身上。」

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原PO接著說，自己是好市多黑鑽卡會員，面對漲價的問題，他有一個疑問，「好市多是會員的好市多？還是供應商的好市多？」如果是前者，為何會員不能團結拒買，降需抑供，好市多又為何不利用會員資源抑制亂漲；如果是後者，為何他繳了3000元年費，還要被迫接受葉黃素漲價100元以上，「若以上二者皆否，好市多就是好市多的好市多，那麼會員卡到期，是不是要考慮斷捨離了？思考中。越來越貴的物價，越來越被消費的會員。」

文章公開之後，掀起網友正反意見熱議，一派網友和原PO一樣，覺得好市多近期真的漲很凶，品質也不穩定，「沙拉真的很扯」、「我的心得是牛肉漲幅最誇張！真的是很難接受」、「漲價可接受，但有些是漲了品質還變差，當台灣人是盤子」、「國貨真的越來越多」。

另一派網友則認為，生意人不可能自行吸收所有成本，況且過去2年原物料和國際運費漲幅的確非常驚人，所以可以接受漲價，「漲價歸漲價，我還是會續卡，因為有需要，外面市場也是漲，只有薪水沒漲」、「漲價是應該的，因為全球皆漲」、「疫情、戰爭、海運運價上漲所帶來的通膨是全球無一倖免，多看看外面的世界吧」。

▼原PO坦言，會員卡到期之後會考慮是否應該斷捨離。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）