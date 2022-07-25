滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中潭子滷味攤老闆死亡槍擊案，36歲曾姓老闆遭連開3槍，頭部中彈送醫搶救後仍在25日凌晨宣告不治。曾男表弟下午代表家屬回到現場招魂，說曾男平時沒與人結仇，對於警方追查的感情糾紛表示，不清楚死者有無這名女友，也沒看過，包含曾男親友皆沒印象。死者媽媽從警局返回住處悲痛萬分，下車時甚至一度站不穩需要人攙扶，難以接受生活單純的曾男遭當街槍殺。

▲台中滷味攤老闆命案，家屬今日回到案發地點招魂。（圖／記者白珈陽翻攝）



▲死者曾男母親從警車下來時，一度需要人攙扶。（圖／記者白珈陽拍攝）



死者表弟表示，兩人是從小一起玩到大的玩伴，曾男平時就跟媽媽以及阿姨住在車站附近的住處，交友相當單純，對於警方追查的感情因素均表示不清楚，也沒有看過該名女友。

曾男平時經營滷味攤生意，下午4點多就準備營業，粉專上更留下母子倆一起經營小攤的照片，如今兒子當街遭槍擊不治，曾母悲痛萬分，從警局回到住處看見靈堂佈置時，一度癱軟需要旁人攙扶。

▲家人皆鮮少聽到曾男提起女友，並不了解警方追查的感情因素一事。（圖／記者白珈陽拍攝）



今日中午檢察官依家屬意見，前往死者住處進行初步相驗，將於明日在崇德殯儀館進行解剖，以釐清死因。目前槍手仍然在逃，但警方已經鎖定身分，並在太平發現槍手棄置的BMW轎車，目前全案正進一步追查中。

▲滷味攤前拉起封鎖線。（圖／記者許權毅拍攝）

