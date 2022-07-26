YT影片「1動作」秒跳詭異動畫！4紅眼鬼娃狂抖　網嚇壞：超毛

▲4個紅色娃娃狂甩頭抖動。（圖／翻攝自YouTube）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTube影片五花八門，繼鎖定孩童的「暗黑傳送門」，就有網友發現，只要操作1個步驟，YouTube上所有影片都會自動連結到一個詭異動畫。不少網友嘗試後都驚呆，直呼「超噁超毛。」

一名網友在臉書社團「克蘇魯神話與肉體異變空間 Lovecraftian & Body Horror」發文分享，他提到，只要把任一個YouTube影片，其網址內「watch」的c或h去掉，就會連到這個影片。

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▲所有影片只要做這個動作，就會跳到此片。（圖／翻攝自YouTube）

經記者實際操作，果真連到這個長2分03秒的影片，動畫中4個紅色嬰兒不斷甩頭、抖動全身，看起來相當驚悚，而這支詭異片是今年4月20日上線的，目前已累積2百多萬觀看次數。

對此，網友們紛紛回應，「不敢看」、「想看的話可以查查武器a」、「影片下面的留言都怪怪的」、「想知道為什麼可以這樣」、「除了c與h的其他字母去掉，或ch一起去掉，會導向一個Minecraft風格的聖誕影片」。

另外，還有內行透露，這影片作者叫「nana825763」，前陣子都還有創作類似的恐怖影片，「這作者他媽超狂，前陣子的『我家的開箱文』紅了一陣子、一堆YTR做實況」、「nana真的是超棒的恐怖藝術家」。

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