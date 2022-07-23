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社會 社會焦點 保障人權

美魔女接種2劑高端下半身癱瘓　她提救濟獲賠崩潰：腳只值10萬？

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南一名郭姓美魔女2021年8月為謀生計，應政府要求施打二劑「高端」疫苗，第一劑接種後，出現感冒流鼻涕症狀，但第二劑施打後卻疑似出現不良反應，導致全身癱瘓、失明，最後雖保住性命也恢復視力，但至今仍癱瘓、包尿布臥床，被診斷為格林巴利症候群，造成患者沉重的生活經濟負擔。郭女雖申請疫苗救濟，不過卻被判定為「無法確定與接種疫苗的關聯性」，僅核發10萬元救濟金，讓她當場崩潰，怒批「我的腳只值10萬？」

▲▼台南美魔女接種2劑高端下半身癱瘓，申請藥害救濟獲賠10萬崩潰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，提藥害救濟後被判定與疫苗無關，讓她相當崩潰。（圖／記者林悅翻攝）

回顧整起事件，40餘歲的郭姓女子原擔任養生館櫃檯服務人員，儘管40餘歲但她身材仍維持的相當好，是同事朋友眼中的逆齡美魔女。去年疫情期間，養生館應政府要求，要求工作人員施打疫苗才能上班，郭女因此先後接種2劑高端疫苗。

郭女接種無第一劑疫苗後尚無出現不良反應，但在第二劑時卻出現嚴重不良反應，最後竟突然癱瘓雙眼失明，緊急被轉到醫學中心才救回一命並慢慢恢復視力，但她下半身仍癱瘓無法自由行動，日常生活還得依靠行動不便的媽媽輔助，更需面對漫漫的復健之路。事後，郭女被醫生診斷為格林巴利症候群，讓她決定提起藥害救濟。

台南市政府社會局指出，社會局在接獲個案通報後，立即派社工到醫院進行關懷訪視，瞭解案主家庭狀況並提供協助。案主出院返回社區後，社工除定期提供長期情緒支持外，也提供物資減輕家中經濟負擔；另外也協助轉介安德烈食物銀行申請長青實物箱及連結民間慈善組織提供經濟協助，並協助申請長照到府服務。

▲台南傳出1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，台南市社會局社工介入關懷協助。（圖／示意圖，非本案事人，記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，事後被診斷為格林巴利症候群。（圖／示意圖，非本案事人，記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，為使案家福利資源更為完善，社工也陪同案母至區公所申請低收入戶及中低收入戶福利身分，目前案主與案母每月領有身障生活補助、中低老人生活津貼，減輕生活負擔。

社會局表示，後續除定期追蹤關懷案主家人生活及案主復健狀況外，也會確認目前長照居家服務是否可滿足案家需求。另案家目前領有社會福利補助，也會持續關心家庭經濟狀況，並適時提供協助。而郭女目前也可以下床活動，但社會局仍會持續給予居家照護服務。

而近日郭女所提出之藥害救濟結果出爐，國家生技醫療產業策進會認為郭女的狀況，「無法確定與接種疫苗的關聯性」，核發10萬元的救濟金給郭女，讓郭女收到公文後相當崩潰，怒批「難道我的腳只值10萬？！我的下半生怎麼辦！」。

▲▼台南美魔女接種2劑高端下半身癱瘓，申請藥害救濟獲賠10萬崩潰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南美魔女接種2劑高端下半身癱瘓，申請藥害救濟獲賠10萬崩潰。（圖／記者林悅翻攝）

市府衛生局則對此回應表示，衛生局在去年11月20日即受理郭女的救濟申請，並將相關資料函文給國家生技醫療產業策進會，經審議小組審議後，國家生技醫療產業策進會認為，郭女的情形，「經檢驗結果符合格林巴利症候群之臨床表現，但無法確定與接種疫苗之關聯性」，核發郭女10萬元的救濟金，如果郭女對於相關結果不服，可在收文30日之內向衛福部提起訴願。如若訴願未果，亦可再提起行政訴訟。

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