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日本妹曝「台男1舉動」超NG！機車族哭了　網：講白還是錢

▲▼ 日本,日本女孩,女孩,京都,和服,浴衣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲日本女生示意圖。（圖／載自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

近年來，有越來越多外國人來台讀書或工作，然而，因文化、風俗和習慣不同，在相處上可以先了解彼此喜好，才不會踩到對方地雷。日前有兩位在台生活的日本妹在YouTube頻道上透露，不喜歡台灣男生在約會的時候，有騎機車載女友出門的習慣，而該影片被網友轉發後，在網路上引起熱烈討論。

原po在PTT論壇上發文表示，有兩位在台生活的日本女生，在影片「和櫻花妹長期交往的小祕訣，只要注意幾點，日本女生更愛你」中，提到不喜歡台灣男生常會做的幾件事，其中包含了騎機車載女友這一點，因為外面天氣熱，戴安全帽又會弄亂頭髮。這讓原po不禁想問，「這是不是代表台灣男生太客家，騎機車把妹啊！讓日本妹很失望。有八卦嗎？」

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▲▼有些人認為騎機車相當危險，不過也有不少人認為開車容易塞車很麻煩。（圖／載自pixabay）

▲在台灣有不少人選擇機車作為代步工具。（圖／載自pixabay）

該文章在論壇上引起熱烈討論。有不少人留言表示認同，「現在外面太熱，我出門也捨不得另一半曬」、「約會當然是開車啊！平常市區通勤就騎車」、「二輪那麼危險，隨便雷殘，美腿就毀了」、「大熱天的戴安全帽被人載，就覺得行情不足的感覺」。

不過，也有些人認為，這說法歸根究柢還是要約會對象夠有錢，「那些不想給機車載的女人不能娶，代表嬌生慣養，物質慾望強」、「講白了還是錢」、「我繳不起牌照稅，對不起」、「換成一台破百的哈雷就是浪漫了」。

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