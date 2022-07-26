如興打入全額交割　黃國昌：砸14.88億的國發會「別再躲」！

▲前立委黃國昌。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

牛仔褲大廠如興（4414）25日發出新聞稿聲明，經清查多日後發現，公司已陷入重大的財務困難。證交所同日晚間公告，如興自7月27日起，將其上市有價證券列為變更交易方法（全額交割）。立委黃國昌25日於臉書發文指出，如興弊案紙包不住火，終於開記者會承認公司陷入重大財務危機，但當初挹注如興14.88億的國發會，打算躲到何時？

如興成立於1977年，不僅是台灣老牌成衣廠，更是全台甚至世界最大牛仔褲加工廠。如興於2015年9月公布，以不超過3億8760萬元價格，收購JD Holdings公司旗下，持有大陸牛仔褲代工廠玖地全部股權的JD BVI公司，及另家子公司Tooku BVI。

時任董事長陳仕修為籌措併購款項，決議向金管會辦理現金增資，透過發行新股總募資金達124億6000萬元。為求過關，陳仕修等人一方面隱匿JD BVI出售虧損嚴重的子公司，藉此美化預期財報，又向金管會說明，併購時只要先付頭期款，其餘部分等獲利和績效達到預期後再分期給付，以騙過金管會，順利辦理增資，最終募得130億2000萬元，同時使如興損失折台幣3億7258萬餘元，時任立委黃國昌曾踢爆這起弊案。

檢方在2021年8月27日依違反《證交法》特別背信罪，起訴陳仕修、財會部副總徐仲榮、法務及投資經理黃詩萍等3人。如興隨後在11月21日發布重大訊息表示，董事長陳仕修解任，由國聯創業投資管理（股）公司董事長張水江出任新董座。

黃國昌表示，他從2018年夏天開始追蹤的如興弊案，終於紙包不住火，原形畢露。25日晚間如興在證交所召開記者會，終於老實承認公司陷入重大財務危機。「當然，這場記者會明顯涉及背後兩派大股東彼此的角力與卸責。對於這群爛人，狗咬狗一嘴毛，我毫無興趣介入」。

黃國昌指出，當初國發會以14.88億挹注如興，連帶為如興背書順利在台灣資本市場募資130億，對於他早已示警的台灣陳仕修、中國孫瑒2人荒腔走板、侵害股東權益的行徑，卻充耳不聞。如今，如興玖地的財務黑洞如同他早已示警，紙終究還是包不住火。

黃國昌表示，面對如此多受害的小股民，請問國發會打算躲到何時？國發會派至如興的董事，對於如此多的違法弊端，毫無作為，請問是怠惰還是放水？問題已如此嚴重，國發會難道不應該出面給社會大眾與廣大的受害人一個交代？